Reddingswerkers blikken terug op de redding van Sharwin. 'Hij zei: geef me een zaag'

DEN HAAG - 'Door de explosie is het bed omgeklapt en lag hij uiteindelijk onder het matras. Daar lag hij dus bekneld.' Frank van Ewijk van het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) beschrijft hoe hij en zijn collega's de 28-jarige Sharwin hebben gered in de Haagse Jan van der Heijdenstraat.

Voor de hulpverleners was het vorige week zondag een monsterklus om de Hagenaar veilig en levend onder het ingestorte pand in de Haagse wijk Laak vandaan te krijgen. 'Ik zat voor op de puinhoop de eerste steentjes weg te halen, om zo dicht mogelijk bij het slachtoffer te kunnen komen', vertelt Van Ewijk.

Vanwege de complexiteit van de reddingsoperatie werden de leden van de STH-teams uit Alphen aan den Rijn en het Gelderse Beusichem erbij gehaald. 'We hebben bijvoorbeeld grote scharen om materialen weg te knippen, maar ook een betoncrusher om grote betonblokken te verpulveren', legt Arie van Dooijweert van het Gelderse team uit.



Schreeuwen

Na bijna acht uur wisten de hulpverleners bij Sharwin te komen. Van Dooijweert: 'In het begin hebben we hem door middel van schreeuwen kunnen bereiken. Later hebben we een portofoon naar hem toe geschoven met een lange stok.' Dat die portofoon door een hond naar Sharwin zou zijn gebracht, is volgens de reddingswerkers niet waar.

'Sharwin heeft op een gegeven moment aangegeven: geef mij een zaag, dan zaag ik mezelf wel los door de balkvloer weg te zagen', blikt STH-lid Frank van Ewijk terug. 'Uiteindelijk is dat geen goede optie, want als het misgaat dan stort alles mogelijk in.'



'Voldaan gevoel'

Kort na middernacht was hét moment waar iedereen al uren ademloos op wachtte: Sharwin werd levend gered en op een brancard gelegd. Van Ewijk: 'Dan geef je elkaar ook gewoon een boks. Met een voldaan gevoel heb je een persoon er levend onder vandaan gehaald. En dat is heel fijn.'

De Jan van der Heijdenstraat in Den Haag werd vorige week zondag opgeschrikt door een explosie. De gevel werd weggeblazen en een deel van het complex stortte in. In totaal raakten tien mensen gewond.



Opnieuw operatie

Sharwin is maandag opnieuw aan zijn benen geopereerd, zegt zijn broer Aroen. Ook vorige week ging Sharwin al meerdere keren onder het mes. Zijn moeder wordt later deze week nog geopereerd aan een verbrijzelde enkel. En de vader moet nu vooral herstellen.

