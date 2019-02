‘Goed dat de scheids de wedstrijd van VVSB staakt na racistische spreekkoren’

REGIO - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: racisme op het veld, Sefa Kurt en het machtsblok van Scheveningen.

Hallo Willem,

Je was afgelopen weekend bij de wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Rijnsburgse Boys. Wat is je bijgebleven van dat duel?

'Over vijf jaar hebben we het niet meer over deze wedstrijd. De eerste helft was matig, met weinig kansen. De tweede helft was iets pittiger. Ik denk dat iedereen wel kan leven met de 1-1 uitslag. Maar er wordt niet lang over nagepraat. Deze wedstrijd hoeft wat mij betreft niet in het seizoensoverzicht.'

Tijdens de wedstrijd stond één man centraal…

'We hebben het niet over Matthijs de Ligt of Cristiano Ronaldo. Jij doelt natuurlijk op Excelsior Maassluis-speler Sefa Kurt. Hij tekende bij Rijnsburg een contract voor de komende twee seizoenen, maar wil nu bij Excelsior Maassluis blijven. Hij is één van de beste verdedigers van de tweede divisie, maar het is natuurlijk geen wereldster.'

'Op het moment dat dit online komt is die hele zaak misschien al afgewikkeld. Dan heeft Kurt, een sponsor of Maassluis zelf het contract afgekocht. Wat ik opvallend vind is dat Excelsior Maassluis meldt dat het contract met Kurt is ontbonden, Rijnsburgse Boys zegt van niet. Ik snap dat van Rijnsburg wel. Die willen dat alles is getekend. Straks overkomt hem iets en zit Rijnsburg met dat contract opgescheept. Die wachten op die laatste handtekening.'

Is dit niet dubbel voor Rijnsburgse Boys. Ze krijgen geld voor een speler die nooit voor ze uitkwam, maar ze hebben geen centrale verdediger?

‘Kurt meldt zich wel op tijd af. Rijnsburg heeft nu alle tijd om een centrale verdediger te zoeken. Het is niet dat hij zich drie weken voor het verstrijken van de transfermarkt zich afmeldt.'

'Een centrale verdediger is wel nodig bij Rijnsburgse Boys en Kurt is een hele goede. Samen met Kay Blokland van Katwijk behoort hij tot de beste van de tweede divisie. Nu even afwachten hoe Rijnsburg dit gaat oplossen.'

Je mocht Kurt zelf niet spreken afgelopen zaterdag. Is dan niet vreemd. We hebben toch niet te maken met de spits van Manchester United?

'Ik vond het ook een beetje raar dat ik hem niet mocht spreken. Ik kwam aan op het sportpark en het werd me meteen medegedeeld door de persvoorlichter. Ik baal daarvan. In mijn nababbel had ik hem graag gesproken.'

'Als journalist wil je zo’n speler natuurlijk voor de microfoon hebben. Uit praktisch oogpunt snap ik die persvoorlichter wel. Ze waren rond de wedstrijd met die contractonderhandelingen bezig. Dan moet je niet iemand hebben die uitspraken in de media doet.'

'Aan de andere kant spreekt hij donderdag of vrijdag wel met het AD en zondag met Voetbal in de Bollenstreek. Dan baal je extra dat hij zaterdag niemand te woord kan staan. Maar laten we wel wezen, we moeten deze zaak ook niet grote maken dan dat het is. Nogmaals: we hebben niet te maken met Matthijs de Ligt.'

In het interview met het AD werden de woorden van Rijnsburgse Boys-coach Wilfred van Leeuwen aangehaald. Onder andere dat Kurt niet seniel was toen hij tekende? Heeft Van Leeuwen schade aan de situatie toegebracht?

'Ik vind van niet. Van Leeuwen heeft niets verkeerd gezegd. Hij was teleurgesteld in de hele situatie. Dan mag je dat zo uiten.'

'Clubwachter van Rijnsburgse Boys IJsbrand van Tilburg had ook een opmerking over het spandoek dat de Harde Kerk ophing. Hij zei: ‘zo haal je die speler nooit over.’ Ik vond die actie van die jongens juist prima. Kurt wordt niet beledigd of uitgescholden. Het was gewoon een ludieke actie. Wat heeft Rijnsburg trouwens aan een speler die niet wil. Weinig toch.'



Ondertussen gaat het na de winterstop goed met Rijnsburgse Boys. Komt dat omdat de rotte appelen Frank Tervoert en Wesley Goeman weg zijn?

'Dat denk ik niet. Dat waren reservespelers. Ik vind rotte appelen trouwens een groot woord. Ik ben niet bij de trainingen en voorbereidingen op de wedstrijd, natuurlijk heb ik gehoord dat er wel eens akkefietjes waren. Maar ik denk niet dat de goede resultaten in één keer komen door het ontbreken van die twee.'

Dan gaan we door naar Scheveningen. Die club speelde gelijk tegen HHC Hardenberg…

'In een spektakelstuk hoorde ik op de radio. Ze hebben de weg omhoog gevonden, ze komen eraan. Tegen Hardenberg is dat een prima resultaat. Het enige kwalijke is dat ze een 2-0 voorsprong uit handen geven. Dat kost ze twee dure punten. John Blok noemde na afloop het publiek de grote winnaar.'

'Ze staan nu op de veertiende plaats, elf punten boven de degradatiestreep. De nacompetitieplekken zijn wel wat dichterbij. Maar als ze zo blijven voetballen komt het goed op Houtrust. Het vertrouwen is er. We moeten niet vergeten. Scheveningen is een debutant in de tweede divisie.'

Trainer John Blok tekende bij en gaat zijn zestiende seizoen in totaal en elfde achterelkaar in. Heb jij dat wel eens meegemaakt?

'Arie Lagendijk zat volgens mij tien jaar bij Katwijk. Het laatste jaar wel in een iets andere functie dan die van trainer. Als ik verder in mijn geheugen graaf kom ik uit bij Guus Haak, de oud-speler van Feyenoord. Die was zeventien jaar trainer van DHC uit Delft.'

'John is natuurlijk echt een kind van Houtrust. Hij kent iedereen, weet de weg al geen ander en dat altijd in dezelfde rol. Dat is vrij uniek.'



Hij doet het ook goed daar. Is het dan niet vreemd dat er een machtsblok wordt neergezet met Albert van der Dussen en Cock en Martin Jol?

'Daar hebben ze afspraken over gemaakt. John is baas van het eerste elftal. Het zijn natuurlijk geen koekebakkers die komen. Van der Dussen is trainer geweest bij Jong Ajax, en Cock en Martin zijn doorgewinterd in het voetbal. Als Martin Jol iets voetbainhoudelijks zegt, dan neem je dat als John Blok zijde mee.'

Toch gaan er al geluiden dat volgend seizoen wel eens het laatste seizoen van John Blok kan zijn, dat Albert van der Dussen zijn plek gaat innemen.

'Dat kan en mag de insteek niet zijn! Van der Dussen is gehaald voor de jeugd. John kennende zijn er afspraken gemaakt. Als het echt zo is, dan is het niet netjes. Maar ik geloof er niets van.'

'Zoals jij de vragen nu stelt ga je uit van twee kampen. Daar geloof ik beslist niet in. John zal de tips van Martin wel meenemen. Dat is een ervaren rot met een profgeschiedenis, Die heeft voetbalinhoudelijk wel wat in de melk te brokkelen.'

'De voetbalclub Scheveningen laat de door jou geschetste situatie ook niet gebeuren. John is een is een instituut binnen die club. Scheveningen hoort bij John en John hoort bij Scheveningen.'

'Wellicht dat John over twee jaar denkt. Nu is het genoeg geweest of ik ga eens kijken bij een andere club. Dan kunnen ze Van der Dussen netjes doorschuiven. Maar die zit daar niet om aan John zijn poten te zagen.'

'Ik zal wel eerlijk zijn; over John ben ik niet altijd objectief. Ik ken hem al jaren als speler en als trainer en heb altijd goed met hem overweg gekund. Het is een van de trainers waarin ontzettend goed mee om kan gaan. Als het slecht is zeg ik dat tegen hem en als het goed is ook. Bij Blok krijg ik altijd een prima gevoel.'

Dan Katwijk...

'Die komen slecht uit de winterstop. Ze hebben een onwijze lijst met blessures. Ze staan nu vijfde samen met Excelsior Maassluis. HFC is ze voorbijgegaan. De achterstand op koploper AFC is tien punten.'

'Ik zeg het vaker: je kan niet altijd zes gooien. De top vijf is prima voor de regerend kampioen er zijn nu gewoon te veel blessures.'

Daar is er een bijgekomen. Keeper Ricardo Kieboom, hoe gaan ze dat verlies oplossen?

'De tweede keeper Mark de Vries doet niet onder voor Kieboom. Dat is een uitstekende vervanger. Katwijk heeft twee tweede divisie-keepers. De coaching van achteruit zal anders zijn, maar ik zie geen problemen. De derde keeper, die zal wel minder zijn dan de eerste twee.'

Robert Susan wilde Kozakken Boys-trainer Ton Cornelissen geen hand geven voor de wedstrijd? Is dat niet heel kleinzielig?

'Ik vind dat wij hier veel te veel mee bezig zijn. Het was een opstootje, een klein akkefietje. Het is gebeurd. Ik snap Susan wel dat hij geen hand geeft. Gewoon hallo en dag, daarmee klaar.'

Onderin de tweede divisie verloor VVSB weer. Wat verwacht jij dit seizoen?

'2-1 tegen IJsselmeervogels inderdaad. Ze moeten echt gaan uitkijken daar. Het gat met Lienden is nog steeds vier punten. VVSB moet één ploeg onder zich houden en dat is Lienden. Ik zie ze nacompetitie niet ontlopen. Maar Lienden achterhalen wordt al lastig genoeg.'

De wedstrijd werd stilgelegd na racistische uitingen van het publiek. Heb je dat meegekregen?

'Ik heb de wedstrijd ingesproken voor televisie. Schandalig dat dit nu nog gebeurt. Degene die dat deden moeten zich kapotschamen.'

'Waarschijnlijk zijn die supporters zo jong en hebben ze het EK van 1988 niet meegemaakt. Toen liep iedereen ain de polonaise achter Ruud Gullit en Frank Rijkaard aan en dertig jaar later dit. Belachelijk!'

'Heel knap van die scheidsrechter dat hij de bal oppakt en naar binnengaat. Even die wedstrijd stilleggen. Heel goed gedaan van hem.'

Dan gaan we naar Quick Boys. Ze verliezen voor de derde keer achter elkaar. Verspelen die het hele seizoen in drie weken?

'Ze verspelen inderdaad heel veel de afgelopen tijd. Dat is jammer. Ze zitten nu in de wachtkamer met de vierde plaats. De achterstand op Noordwijk is acht punten. Ze hebben te veel punten laten liggen om nog een rol van betekenis te spelen.'

'Noordwijk verliest dan ook, maar door die nederlaag van Quick Boys komt dat minder hard aan. Ze krijgen DVS en Hoek (de nummer twee en drie red.) allebei nog. Maar ze hebben nog een riante voorsprong. Noordwijk is ook niet in paniek na die nederlaag tegen SteDoCo. Als ze volgende week niet verliezen van DVS dan doen ze het prima.'

Verwacht jij dat Erik Assink nog terugkeert voor de groep bij Quick Boys?

'Ik dacht in eerste instantie van niet. Afgelopen weekend heeft een collega van West hem gesproken en toen zei hij dat hij zo snel mogelijk probeert terug te keren bij Quick Boys. Na zijn operatie gaat het een stuk beter met hem.'

Is het niet vreemd als hij straks na een lange afwezigheid weer voor de groep staat?

'Iedereen kan wel eens langer weg zijn. Dat is bij jou op jouw werk ook wel eens. Je gezondheid heb je niet in je hand. Het is vervelend voor Quick Boys. Zo’n ervaren man hadden ze nu goed kunnen gebruiken.'

Dan opmerkelijk transfernieuws. Kees 'Pier' Tol van Spijkenisse naar Alphense Boys.

'Kees Jansma gaat zich sterk maken voor Alphense Boys, heb ik vernomen Of dat financieel is, via sponsering of een andere manier weet ik niet. Ze hebben ook al Joey Lauhouh van FC Rijnvogels teruggehaald.'

'Bij Spijkenisse zat Kees Tol omdat hij maar twee keer per week wilde trainen. Dat zal nu ook wel zo zijn. Misschien werkt hij in de buurt of woont hij vlakbij Alphen aan den Rijn.'

Verder nog iets Willem?

'Ja, ik vond het zondag mooi dat de overwinning van ADO Den Haag werd opgedragen aan Harm Huttinga. Ik heb ADO zes of zeven jaar gevolgd. Harm was er altijd of ze nu uitspeelden bij Veendam of Venlo. Hij miste geen wedstrijd of training. Ik vond het een mooi gebaar.'

