OM in hoger beroep tegen straffen voor overvallers Van Barneveld

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld. De rechter legde celstraffen tot tot twee jaar op aan de drie verdachten. Het OM had veel hogere straffen tegen hen geëist.

De drie mannen gingen in juni het huis van darter Raymond van Barneveld binnen. De drie hielden tegen de rechter steeds vol dat ze wilden inbreken en dat ze niet wisten dat er iemand thuis was. Silvia, de vrouw van de darter, lag op bed en werd wakker. Zij raakte gewond toen de verdachten haar hardhandig beetpakten. Zij wist alleen gekleed in een handdoek te ontsnappen.

Mikey B., die geen geweld zou hebben gebruikt, heeft 177 dagen in voorarrest gezeten. Hij hoeft wat de rechter betreft niet terug naar de gevangenis. Verdachte Yassine el H. moet twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk, de cel in. Het OM had vijf jaar cel tegen hem geëist. Verdachte Yassir A. kreeg een jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Er was drie jaar tegen hem geëist. Hij hoeft niet meer terug de cel in.



Geen bewijs voor overvalplan

De straffen zijn een stuk lager dan de eisen, omdat volgens de rechtbank niet bewezen kon worden dat de drie van plan waren om een overval te plegen. Het OM is het niet eens met de straffen voor el H. en A. en gaat tegen die uitspraken in beroep. De straf voor Mikey B. is wel onherroepelijk.

Silvia van Barneveld was na de uitspraak teleurgesteld, liet ze via haar advocaat weten: 'Het begon allemaal goed, tot het moment dat de straf werd opgelegd, toen gingen we een paar jaar omlaag. Dat zag client niet aankomen.'