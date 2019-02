Deel dit artikel:













Straatdichter Sjaak brengt eerste bundel uit: 'Een dichter zonder bundel is geen dichter'

DEN HAAG - Misschien heb je hem wel eens zien zitten op Lange Poten of bij het Centraal Station in Den Haag met zijn bureaufiets en typemachine: straatdichter Sjaak Kroes. Na ruim drie jaar dichten op straat, vond hij het tijd voor een eerste bundel: 'Het moest er van komen, want een dichter zonder dichtbundel is geen dichter', aldus Sjaak.

Het is 2016 als Sjaak begint met dichten op straat. En daar heeft hij maar weinig voor nodig: een bureaufiets, typemachine én een goed gesprek met een voorbijganger. Vooral dat laatste is voor Sjaak belangrijk, want gesprekken met wildvreemden vormen de basis voor zijn straatdichterschap. 'Wat ik hier op straat doe, is echt tussen mij en de mensen', aldus Sjaak. 'Dus dat zijn heel persoonlijke gedichten.' Deze gedichten zijn nu samengebracht in een bundel. Zo wil Sjaak een gebaar maken naar al die mensen met wie hij op straat heeft gesproken. 'Op deze manier kan ik iets heel lievelijks aan de mensen teruggeven en hebben ze mooi cadeautje voor hun naasten.'

'Liefjes van een Straatdichter' De bundel 'Liefjes van een Straatdichter' ligt sinds zondag in verscheidene boekenzaken in Den Haag. En dat wil Sjaak natuurlijk even met eigen ogen zien: 'Dit is mijn eerste dichtbundel, dus je kunt je misschien wel voorstellen hoe trots ik ben. Dit is natuurlijk iets bijzonders, iets unieks', aldus de trotse straatdichter.