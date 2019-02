Eindelijk kan Natasja haar doodgeboren kind registreren: 'We zijn nu compleet'

DEN HAAG - Na een jarenlange strijd is het de Katwijkse Natasja Geyteman gelukt: haar doodgeboren dochter Jolie is nu terug te vinden in de digitale systemen van de overheid. Het is sinds zondag mogelijk om kinderen die levenloos ter wereld zijn gekomen aan te geven bij de burgerlijke stand, mede dankzij Geyteman.

De dochter van Natasja Geyteman kwam in 2007 dood ter wereld. In 2009 ontdekte Geyteman dat Jolie niet was opgenomen in nemen in de zogenaamde Basisregistratie Personen. 'Voor ons is ze gewoon onderdeel van het gezin, maar als je niet in de systemen genoemd wordt, besta je voor anderen eigenlijk niet.'

Daarom startte Geyteman in 2015 een petitie die veel steun kreeg. 'Tussen toen en nu heb ik heel veel gesprekken gehad met Tweede Kamerleden en ministers. De weg was lang, maar nu is het eindelijk gelukt.'



Mee de geschiedenis in

Geyteman deed dit voor alle ouders die bij de geboorte een kind hebben verloren, maar is ook erg blij voor haar eigen gezin. 'We zijn nu compleet. Als wij er straks niet meer zijn, gaat ze met ons mee de geschiedenis in.'

Op de Facebookpagina die Geyteman heeft geopend voor lotgenoten, stromen vanuit het hele land berichten binnen van dankbare ouders, die aangeven ook vandaag hun kind te hebben geregistreerd.