Wereldwinkel 's-Gravenzande op rand van afgrond

'S-GRAVENZANDE - Het gaat slecht met de Wereldwinkels. Tien jaar geleden waren er nog bijna 400 in Nederland, nu nog ruim 230. En vanaf 1 april is dat er waarschijnlijk weer één minder, want de wereldwinkel in 's-Gravenzande vertrekt uit het dorpscentrum. Een nieuwe plek is er nog niet.

'We maken al sinds 2008 geen winst meer, en dan teer je in op je eigen vermogen,' vertelt voorzitter Janny Nederlof van de Stichting Wereldwinkel. 'We zijn al twee jaar bezig met de vraag hoe we dit moeten oplossen.' De stichting heeft gezocht naar andere panden in het dorp, maar er is niks gevonden met een betaalbare huur.

Een van de oorzaken voor het teruglopende bezoekersaantal zit in het feit dat fair-trade producten tegenwoordig ook in de supermarkt te koop zijn. 'We zeiden vroeger dat we ons als Wereldwinkels overbodig moesten maken. Voor het voedsel is dat gelukt. Maar voor andere producten zoals cadeau-artikelen en kunst is het nog steeds belangrijk dat producenten via ons de Europese markt kunnen bereiken. Anders lukt ze dat niet,' aldus Nederlof.



Mogelijk toch nieuwe huisvestng

De wereldwinkel heeft nog één ijzer in het vuur als het gaat om nieuwe huisvesting. 'Maar daar kan ik nu nog niks over zeggen,' zo laat Nederlof weten. Binnen twee weken hoopt ze meer te weten. Mochten de onderhandelingen positief aflopen dan verhuist de wereldwinkel per 1 april, anders is de zaak per die datum definitief gesloten.

