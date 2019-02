Deel dit artikel:













Zwemmen voor het goede doel door de grachten van Den Haag In september 2019 vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Den Haag plaats | Foto: Fight Cancer

DEN HAAG - Den Haag krijgt dit jaar een zwemactie voor het goede doel. Op 24 september vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Den Haag plaats. Als het aan de organisatie ligt, springen dan 'honderden' sportievelingen de grachten in om geld op te halen in de strijd tegen kanker.

De opbrengsten van het evenement gaan naar KWF Kankerbestrijding, die het geld gebruikt voor onderzoek en preventie. Ook in Delft kan er dit jaar gezwommen worden. Daar werd Swim to Fight Cancer voor het eerst georganiseerd in 2016. Welke route er in Den Haag gezwommen gaat worden, houdt de organisatie nog even in het midden. Meedoen? De inschrijving gaat half april van start. LEES OOK: 'Je ziet jonge mensen waaruit iedere kracht is verdwenen, dan weet je waarvoor je het doet'