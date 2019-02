Deel dit artikel:













West Wekker: Chinees nieuwjaar en komt er nog een Polenhotel in het Westland? Chinees Nieuwjaar | Foto: Richard Mulder

REGIO - Goedemorgen! Het is vandaag Chinees nieuwjaar en dat betekent dat het jaar van de hond eindigt en dat van het varken begint. Verder in de West Wekker: zeven verdachten in de zaak Waterstof horen hun straf en komt er nou wel of niet een tweede hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk?

Wat kan je vandaag verwachten:

De gemeenteraad van het Westland buigt zich vandaag over de mogelijke komst van een tweede hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk. De kwestie is al langer een heet hangijzer in het Westland. Een grote meerderheid is voorstander van zo’n tweede ‘Polenhotel’, alleen LPF Westland en Westland Verstandig zijn tegen.

Vandaag staan zeven verdachten voor de rechter in de zaak Waterstof. In januari 2012 werd beslag gelegd op dertig panden in Den Haag en op honderdduizenden euro's op diverse bankrekeningen. Hoofdverdachte is Harry O. werd in 2015 al veroordeeld tot vijf jaar cel en vandaag horen zeven andere mensen, onder wie familieleden van O., hun straf. Kunstenaar Micha de Bie komt vandaag de grauwe Plaspoelpolder een beetje kleur geven. Op een leegstaand pand op het terrein zal de Haagse streetart-kunstenaar zijn creativiteit loslaten. Hij geeft daarmee het startschot voor nog veel meer street art op de Plaspoelpolder.





Beeld: MeteoGroup Het weer: het is vandaag overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak tot matig en de maxima komen rond zes graden te liggen. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je nog even weten: Gelukkig nieuwjaar! Of zoals je het uitspreekt in het Chinees: chunjie kuaile! Vandaag begint namelijk het Chinees nieuwjaar! Het jaar van de hond eindigt en dat van het varken begint. Het Chinees nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen. Komende zaterdag wordt het weer groots gevierd in Den Haag. Net zoals voorgaande jaren zullen dansende draken en leeuwen te zien zijn in Chinatown, op het Spuiplein en in stadhuis.

Woensdag 20 maart is het weer zover: we mogen naar de stembus! Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland doen zeventien partijen mee. En om je alvast een beetje kennis te laten maken met de Zuid-Hollands lijsttrekkers, hebben we een mooi overzicht gemaakt.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. In deze aflevering aandacht voor:

Twee bewoonsters van een serviceflat in de Cees Laseurlaan in Den Haag die de dupe zijn geworden van woninginbrekers. Die hebben sieraden en een kluis gestolen. De kluis rollen ze op de rollator van één van de vrouwen naar buiten.

Twee vrouwen die in Nieuwerkerk aan den IJssel de pincode van een 83-jarige mevrouw afkijken tijdens het winkelen. Daarna wordt haar portemonnee gestolen en halen de vrouwen tweeduizend euro van de rekening.

De mishandeling van een 25-jarige man op de Lange Houtstraat in Den Haag. Op beelden is te zien hoe hij vanuit het niets een harde vuistslag tegen zijn hoofd krijgt. De verdachte is duidelijk in beeld.

We wensen je een fijne dinsdag!

