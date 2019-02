GroenLinks Rijswijk verbaasd over coalitiebreuk van de VVD

RIJSWIJK - GroenLinks Rijswijk begrijpt niks van het opstappen van de VVD uit de coalitie in de Rijswijkse gemeenteraad. Aanleiding voor de liberalen om te stoppen met dit college was de zogenoemde Energievisie over nog te nemen klimaatmaatregelen. De VVD wil eerst de uitkomst van de landelijke onderhandelingen over het klimaatakkoord afwachten. Maar volgens fractievoorzitter Marieke Alberts van GroenLinks gaat de Energievisie daar nog helemaal niet over.

VVD-fractievoorzitter Coen Sleddering vindt dat het Rijswijkse college te snel gaat: ‘Landelijk worden er nog afspraken gemaakt. Over de haalbaarheid. En over de betaalbaarheid. En welke maatregelen nemen we nu wel? En welke nemen we niet? En hoe gaan we het allemaal betaalbaar en behapbaar maken voor de Nederlandse burgers? Die afspraken zijn er nog niet en waarom zouden we daar in Rijswijk al voorop gaan lopen?', aldus Sleddering.

GroenLinks Rijswijk denkt daar anders over, omdat er nog helemaal geen besluiten worden genomen in de Energievisie, maar alleen maar een inventarisatie van de mogelijkheden. Alberts: ‘Er is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn. Maar nog niet de maatregelen zelf. Daar nemen we nog helemaal geen besluit over. Eigenlijk heeft de landelijke discussie daar geen invloed op. Dus dat argument snap ik niet van de VVD.’



Eetafspraak Beter voor Rijswijk en VVD

De breuk tussen de VVD en de andere coalitiepartijen GroenLinks, D66 en Wij komt voor Beter voor Rijswijk niet als een verrassing. Fractievoorzitter Larissa Bentvelzen wil daarom nu een hoofdrol spelen in de nieuwe coalitie-onderhandelingen: ‘Lijkt mij ook voor de hand te liggen aangezien ik de grootste partij ben in Rijswijk. Dat waren wij vorig jaar al, dus het is eigenlijk een jaar te laat. Het CDA sluit daar, denk ik, graag bij aan.’

Vanwege de nieuwe politieke situatie is het Presidum, het gezamenlijk overleg van alle fractievoorzitters, maandagavond bij elkaar gekomen om hierover een besluit te nemen. Afgesproken is dat Beter voor Rijswijk het voortouw zal nemen en daarbij de hulp krijgt van de griffier. Woensdag zullen de eerste gesprekken volgen met de mogelijke kandidaten voor een nieuwe coalitie. Dan zal moeten blijken of de eetafspraak maandagavond in de pizzeria naast het Rijswijkse gemeentehuis tussen de fractievoorzitters van Beter voor Rijswijk en VVD meer dan alleen toeval is geweest.

