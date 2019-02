Deel dit artikel:













Verpleegkundige schrijft kinderboek over kanker: 'Veel ouders tobben met uitleg' Tekenaar Angelique van Staveren en schrijfster Daniëlle van Caspel met het kinderboek over kanker I Foto: Omroep West

LEIDSCHENDAM - 'Ik ben Jack'. Dat is de titel van een kinderboek over kanker dat woensdag wordt gepresenteerd in het Haaglanden Medisch Centrum, op de locatie Antoniushove in Leidschendam. Het boek is geschreven door verpleegkundige Daniëlle van Caspel.

'Ik werk in het oncologisch centrum en zag de laatste tijd een toename van het aantal jongere patiënten', legt Van Caspel uit. 'De meeste van die ouders tobben met het uitleggen van hun ziekte aan hun kinderen. Dat heeft veel inpact op het hele gezin. Het zorgt voor veel onzekerheid.' Daarop besloot Van Caspel korte verhaaltjes te gaan schrijven in kindertaal, om kinderen hierover te leren. 'Schrijven is namelijk een hobby van me.' Het boek draait om het jongetje Jack. Die krijgt te maken met kanker, op allerlei verschillende manieren. In zijn klas, thuis, bij opa en oma en in het ziekenhuis. Hij wordt geconfronteerd met haaruitval, chemotherapie en bestralingen.

Humoristisch van toon Collega Angelique van Staveren nam de illustraties voor haar rekening. 'Met name het tekenen van de hoofdpersoon was een opgave', laat zij weten. 'Het karakter 'kapitein Chemo' is gebaseerd op mijn neefje Milo. Die gaat de zeeën aanpakken, met de kankercellen als piraten.' Ondanks het zware onderwerp van het boek zijn de verhaaltjes optimistisch en soms zelfs humoristisch van toon. ‘Het verlenen van zorg op zo’n zware afdeling is geestelijk en lichamelijk erg pittig’, legt Van Caspel uit. ‘Een aanpak met humor kan helpen om de ingewikkelde gebeurtenissen uit te leggen aan kinderen en geeft wat extra lucht.'