Autoruiten ingetikt in garage en straten Moerwijk-Oost

Eén van de vernielde auto's in de garage aan de Wildenborghstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een afgesloten garage aan de Wildenborghstraat in de Haagse Moerwijk zijn zeker tien auto's vernield. Ruiten zijn ingeslagen, spiegels kapot en kentekens gestolen. De politie kreeg ook meldingen van ingeslagen ruitjes aan de Erasmusweg en de Twickelstraat.

In de garage - die dicht kan met een grote stalen deur - staan onder andere Mercedessen en Jaguars. Het is nog niet bekend of er ook spullen uit de auto's zijn gestolen. De politie heeft nog niet alle aangiften binnen.

Hoe de vandaal de garage binnenkwam is ook nog niet duidelijk. Daar doet de politie nog onderzoek naar.

