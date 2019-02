Einde beroemde snackcar De Vrijheid dreigt door belastingschuld: Haags icoon op omvallen

Snackbar de Vrijheid in betere tijden (Archieffoto: Arthur Bastiaanse/ANP)

DEN HAAG - De inboedel van de beroemde Haagse snackcar De Vrijheid boven de Utrechtsebaan wordt komende donderdag geveild. Althans, dat kondigt een deurwaarder aan. Vanwege een belastingschuld gaat alles onder de hamer. De eigenaar zelf zegt dat het niet doorgaat, omdat hij 'alles al geregeld heeft.'

Maar volgens deurwaarder Willem de Graaf is er tot nu toe geen cent binnengekomen. 'De eigenaar is druk aan het sparen', vertelt de deurwaarder aan Omroep West. Om hoeveel geld het gaat? 'Dat mag ik niet zeggen, vanwege de privacywet. Maar neemt u van mij aan, het gaat niet om een paar centen.'

Als eigenaar Salih Arslan niet op tijd betaalt, gaat de inboel van de fameuze zaak onder de hamer. De Vrijheid, ooit door een ex-gevangene opgezet met geld van de reclassering - is sinds mensenheugenis 24 uur per dag geopend. De zaak wordt nog altijd druk bezocht door alle lagen van de Haagse bevolking, van hoer tot minister en van stapper tot taxichauffeur.



Geen geld? Alles verkocht

Maar de vraag is dus hoe lang nog. Als er geen geld komt, is de deurwaarder onverbiddelijk. 'Alle roerende zaken die in de tent aanwezig zijn gaan dan onder de hamer. Van friteuses tot diepvriezer en van meubilair tot koelkasten. Alles wat je los van de kar kunt halen wordt dan verkocht.'