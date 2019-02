Inbrekers rollen kluis naar buiten op rollator van slachtoffer

DEN HAAG - Twee vrouwen van 88 en 95 jaar oud zijn de dupe geworden van een woninginbraak in hun serviceflat aan de Cees Laseurlaan in Den Haag. De dieven hebben sieraden, geld en een kluis gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe ze die op de rollator van één van de slachtoffers naar buiten rijden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

De slachtoffers zijn allebei niet thuis op maandagmiddag 1 oktober. Even na 15.00 uur registreert een bewakingscamera in de hal van de flat hoe twee mannen met een bewoonster mee naar binnen lopen. Eén van hen heeft een schoudertas bij zich en loopt met een kruk. De politie weet niet of hij echt ergens last van heeft, of dat het gaat om een afleidingstruc om niet op te vallen in de flat.

Zo’n 40 minuten later gaan de mannen weer naar buiten. Ze hebben dan een rollator bij zich, waar een kluis op staat. Die is verstopt onder een handdoek. Het is de buit uit het huis van de 95-jarige mevrouw. In de kluis zaten haar juwelen, bankpasjes en 800 euro contant. Bij de 88-jarige vrouw zijn vooral sieraden uit haar woning gestolen.



Deuren niet op slot

In beide gevallen zijn de slachtoffers van huis vertrokken zonder de deur op slot te draaien. Op die manier hebben de inbrekers weinig moeite gehad om binnen te komen, bijvoorbeeld met gereedschap of door te ‘flipperen’ met een stuk plastic tussen de deur en de deurpost. ‘Draai dus altijd je deur op slot als je weg bent, ook al is dat maar voor heel even’, zegt de politie.



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem