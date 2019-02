Zakkenrollers werken samen om 83-jarige mevrouw te bestelen

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een 83-jarige vrouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel is 2000 euro kwijt geraakt nadat haar pinpas is gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe twee vrouwen haar pincode afkijken. Daarna is het hen gelukt om te pas te stelen, want even later duiken ze verkleed en wel op bij een geldautomaat.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 februari.

Het slachtoffer is op zaterdag 13 oktober in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij een parfumerie laat ze haar nagels lakken en zoekt ze een cadeau voor iemand uit. In de winkel wordt ze in de gaten gehouden door twee vrouwen.

De vrouw met de zwarte hoofddoek blijft in de buurt van het slachtoffer, terwijl de vrouw met de blauwe hoofddoek het personeel afleidt met allerlei vragen over producten. Op het moment dat de 83-jarige vrouw haar pincode intoetst, kijkt één van de vrouwen mee. Daarna lopen ze achter haar aan de winkel uit.



2000 euro opgenomen

De portemonnee van het slachtoffer zit in een rieten mand en het is de vrouwen waarschijnlijk gelukt om die er in een andere winkel uit te halen. Meteen daarna halen ze 2000 euro van de rekening bij een geldautomaat aan de buitenkant van het winkelcentrum.

De twee zijn goed voorbereid, want tijdens het pinnen zijn ze vermomd. De zwarte hoofddoek is vervangen door een grijze met opdrukken. De andere vrouw draagt een grote hoed. Aan de rest van hun kleding is wel te zien dat om dezelfde vrouwen gaat



Herkent u ze?

