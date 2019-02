Filmpje van mishandeling belandt via WhatsApp bij slachtoffer

DEN HAAG - Ruim twee maanden lang wist een 25-jarige man niet wat er precies was gebeurd in de vroege ochtend van zondag 2 september. Hij was knock-out geslagen in de Lange Houtstraat in Den Haag, maar waarom en door wie, dat was niet duidelijk. Totdat hij in november ineens een filmpje van de mishandeling ontving via WhatsApp.

Het slachtoffer is in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 september in de Lange Houtstraat in Den Haag. Hij is die nacht met vrienden in club Danzig geweest. Na sluitingstijd staat hij op straat met iemand te praten, zo is te zien op het filmpje. De situatie ziet er rustig uit en uit niets blijkt dat het vlak daarna zal escaleren.

Maar plotseling geeft de man waarmee het slachtoffer praat hem een harde vuistslag tegen zijn hoofd. Hij valt meteen knock-out op de grond. Daarna stopt het filmpje. Het eerste wat de 25-jarige man zich kan herinneren, is dat hij op straat wakker wordt. Een ambulancebroeder vertelt hem dat ze hem naar het ziekenhuis gaan brengen. Inmiddels zijn de verwondingen aardig genezen, maar het incident heeft veel impact op hem.



Filmpje doorgestuurd

In november krijgt de man ineens het filmpje waarop de mishandeling is te zien doorgestuurd via WhatsApp. Pas dan ziet hij wat er echt is gebeurd. De verdachte is er duidelijk op te zien. Het is niet bekend wie het filmpje heeft gemaakt en als eerste heeft doorgestuurd aan anderen. De politie wil daarom niet alleen graag weten wie de harde klap uitdeelde, maar ook wie de mishandeling heeft gefilmd.



Herkent u de verdachte?

