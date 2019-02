Drie ouderen bijna 4900 euro lichter na pinpasdiefstallen

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Afgelopen oktober zijn drie ouderen uit Leidschendam en Voorburg het slachtoffer geworden van pinpasdieven. De 80-, 86- en 88-jarige slachtoffers zijn bij elkaar bijna 4900 euro kwijt geraakt. Op camerabeelden zijn twee verschillende mannen te zien terwijl ze het geld opnemen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

Het eerste slachtoffer is een vrouw van 86 jaar. Ze doet op maandag 8 oktober boodschappen aan de Koningin Julianalaan in Voorburg. Nadat ze met haar pinpas heeft afgerekend, gaat ze naar huis. Daar ontdekt ze dat haar pas verdwenen is. Ze denkt dat ze hem is verloren, dus ze gaat eerst zoeken en gaat zelfs nog terug naar de supermarkt.

Uiteindelijk belt de vrouw de bank en dan blijkt dat er al 1250 euro van haar rekening is gehaald. Ze heeft geen idee hoe de dief aan haar pas komt en wanneer de pincode is gezien. Op camerabeelden is een man te zien die het geld opneemt bij de SNS Bank aan de Koningin Julianalaan.



Nog een keer toegeslagen

Dezelfde man is ruim een week later weer gefilmd op het moment dat hij geld pint met een pas die niet van hem is. Op dinsdag 16 oktober haalt hij 1100 euro van de rekening van een meneer van 80 jaar. Die is bij een supermarkt aan de Weigelia in Leidschendam aangesproken door een man die vroeg om een muntje voor een winkelwagen.

De man geeft een muntje, maar krijgt die vrijwel meteen weer terug. Hij stopt het muntje in zijn portemonnee en stopt die in zijn broekzak. De man die om het muntje vroeg, loopt daarna meteen richting de bank. Kennelijk is het hem gelukt om de pinpas te stelen.



Andere pinner

Op maandag 29 oktober doet een 88-jarige meneer boodschappen aan de Koningin Julianalaan in Voorburg. Na het afrekenen stopt hij zijn portemonnee in de binnenzak van zijn jas. De volgende dag ontdekt hij dat die is gestolen. De man heeft daar helemaal niets van gemerkt.

Vlak na de laatste betaling met de pinpas is er al 1000 euro opgenomen bij een geldautomaat. Deze keer is een andere man te zien op beelden. Later worden er nog meer transacties gedaan. In totaal raakt de 88-jairge man 2500 euro kwijt. De politie weet niet of er een verband is met de eerste twee diefstallen, maar kan dat vanwege de soortgelijke werkwijze ook niet uitsluiten.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem