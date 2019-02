Haagse Erasmusweg krijgt extra rijstrook

DEN HAAG - Den Haag gaat de Erasmusweg grondig aanpakken. Er komt een rijstrook bij zodat het verkeer beter kan doorstromen. Een jarenlange ergernis onder automobilisten moet daardoor verleden tijd worden.

De Erasmusweg verbindt het centrum van Den Haag met de A4. Maar vaak staat het vast op de hoofdweg. Volgens de gemeente Den Haag komt dat omdat de weg richting het centrum maar een rijstrook heeft en dat is te weinig. Daarom komt er een rijstrook bij. Straks zijn er dus twee rijstroken in elke richting. Ook worden de parkeerplaatsen langs de weg breder.

De maatregel zorgt er wel voor dat er minder oversteekplaatsen overblijven. De gemeente maakt de middenberm van de Erasmusweg namelijk smaller, zodat er ruimte ontstaat voor de extra rijstrook. Maar door deze versmalling is de weg oversteken, op minder plekken mogelijk voor auto's, fietsers en voetgangers. De oversteekplaatsen die over blijven worden wel duidelijker en veiliger, zegt de gemeente. Bovendien verbetert de doorstroming van het verkeer als er minder oversteekplaatsen zijn, is de verwachting.



Overlast

De werkzaamheden aan de Erasmusweg starten op 11 maart en zijn halverwege 2020 klaar. Het is volgens de gemeente onvermijdelijk dat het leidt tot overlast. 'Werkzaamheden zorgen helaas voor overlast', zegt wethouder Robert van Asten (D66). Maar het is belangrijk voor de verkeersveiligheid dat we onze wegen goed onderhouden.'

En, zegt van Asten: 'De Erasmusweg is een belangrijke doorgaande route en dankzij deze herinrichting zorgen we dat auto's meer ruimte krijgen om door te rijden en fietsers en voetgangers straks veiliger kunnen oversteken.'