Vier Brabanders aangehouden na poging bedrijfsinbraak Honselersdijk

HONSELERSDIJK - Vier mannen zijn dinsdag- op woensdagnacht aangehouden door de politie vanwege een poging tot inbraak bij een bedrijf in de omgeving van de Middel Broekweg in Honselersdijk. Drie mannen van 22 en 23 jaar komen uit Den Bosch, een 19-jarige man komt uit Breda. Dat meldt de politie.

Rond 2.15 uur kreeg de politie een melding van verdachte omstandigheden in de omgeving van de Middel Broekweg. Kort daarop volgde een tweede melding dat onbekenden in een donkerkleurig voertuig probeerden in te breken in een bedrijfspand.

Agenten gingen op de melding af en zagen het verdachte voertuig rijden in De Lier. De bestuurder kreeg hierop een stopteken en de vier inzittenden werden aangehouden. Voor verder onderzoek heeft de politie het voertuig in beslag genomen. Er is aangifte gedaan van de poging inbraak. De politie wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat.