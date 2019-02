Forse toename aantal incidenten rond asielzoekerscentrum Rijswijk

RIJSWIJK - Het aantal incidenten in en rondom het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg in Rijswijk is fors toegenomen. Was er maandelijks eerst nog geen handvol incidenten, de afgelopen maanden is er gemiddeld om de dag wel iets aan de hand, bevestigt de gemeente. Dinsdagavond praat de gemeenteraad over de kwestie.

In het asielzoekerscentrum wonen momenteel bijna 450 mensen. Bij de incidenten van de afgelopen maanden gaat het om dingen als ruzie, diefstal, mishandeling en openlijke geweldpleging.

Een klein groepje bewoners lijkt daarvoor verantwoordelijk. Volgens de gemeente gaat het om een groep van acht tot zestien mensen die met name voor de overlast verantwoordelijk is. Het gaat om mensen uit 'veilige' landen, die geen kans maken om hier te mogen blijven.



Kleine groep

Je zou denken dat het met zo'n kleine groep niet moeilijk is de overlastgevers aan te pakken? 'Daar kan ik nu niets over zeggen, het wordt vanavond in de gemeenteraad besproken', zegt een woordvoerder van de gemeente Rijswijk tegen Omroep West.

De partij Rijswijks Belang wil een motie indienen om de opvang, op het terrein van de voormalige Technische Hogeschool, te sluiten. Het asielzoekerscentrum werd geopend in oktober 2016, met het doel drie tot vijf jaar open te blijven.



Opzegtermijn

'Als we voor eind februari opzeggen, kunnen we er met een opzegtermijn van een half jaar op een nette manier van af', verduidelijkt fractievoorzitter Marc Weterings van Rijswijks Belang. 'Dat lijkt mij het beste, na alle negatieve berichten rondom diefstal, berovingen, vechtpartijen en intimidaties.'

Maar is het wel eerlijk, om 400 bewoners van het azc te straffen voor het wangedrag van een klein groepje lotgenoten? 'De goeden moeten nu eenmaal onder de kwaden lijden.'



'Vervelend voor echte vluchtelingen'

Weterings: 'Het is heel vervelend voor de echte vluchtelingen, maar als onze eigen Rijswijkers zich onveilig voelen en er steeds van alles gebeurt, dan houdt het op. Het is echt niet alleen van nu, er zijn vanaf het begin al heel veel problemen geweest. Maar dat werd allemaal onder de pet gehouden.'

Volgens de Rijswijkse politicus is er veel niet geregistreerd. Hij baseert zich op gesprekken met buurtbewoners en ondernemers rond het asielzoekerscentrum. 'En dan heeft de politie ook nog een capaciteitsprobleem door alle inzet rondom het azc. De maat is vol, ik moet opkomen voor Rijswijkers en niet voor gelukzoekers die hier de boel komen verstieren', aldus Weterings.



Politie kan niks zeggen

Een woordvoerder van de politie kan de uitspraken van Weterings dinsdagmiddag niet bevestigen, maar zegt later met een toelichting te komen. 'Ik kan wel alvast zeggen dat de twee wijkagenten geregeld op het azc te vinden zijn'.

Ondertussen denkt de Weterings in de raadsvergadering van dinsdagavond een meerderheid achter zijn voorstel te krijgen om het azc te sluiten. 'Jazeker, ik heb al steun gekregen van meerdere partijen. Maar de zaak ligt nogal gevoelig, ook omdat het college is gevallen. We maken nu een start met nieuwe besprekingen, maar door die hele toestand was deze zaak er bijna doorheen geglipt.'



D66: vooralsnog geen steun

Van D66 hoeft hij in elk geval geen steun te verwachten. Fractievoorzitter Constantijn Dolmans: 'Nee, vooralsnog niet. Sowieso wil ik eerst even de discussie aanhoren natuurlijk, kijken wat de feiten en omstandigheden zijn. maar op basis van wat ik nu weet zeg ik: er is geen directe aanleiding het azc te sluiten.'

Ook vanuit het CDA hoeft Weterings vooralsnog niet op steun te rekenen. Johanna Besteman-De Vries, fractievoorzitter, vindt het geen handig moment om met dat voorstel te komen, omdat de VVD net uit het college is gestapt. 'Mijn reactie zou zijn: houd die motie aan, laten we eerst zorgen dat er snel een nieuw college komt. Dan kunnen we doorgaan met een krachtig bestuur voor Rijswijk, dat lijkt mij belangrijker.'



Motie aanhouden?

Volgens de indiener van de motie is er haast bij, vanwege de opzegtermijn. Maar Besteman ziet daar geen probleem in: 'Daar is een mouw aan te passen. We hebben nog een aantal achtergebleven wethouders die de lopende zaken kunnen behandelen. Maar we moeten er een degelijk debat over voeren met de hele raad.'

De grootste oppositiepartij, Beter voor Rijswijk, hoopt dat Weterings zijn motie wil aanhouden. Dat betekent dat de zaak later wordt besproken door de raad. 'Ik wil een raadsbrede vergadering erover, zodat we een weloverwogen besluit kunnen nemen', zegt fractievoorzitter Larissa Bentvelzen.



'Eerst goed over praten'

Maar zij ziet wel iets in het argument dat er snel gehandeld moet worden, vanwege die opzegtermijn. Bentvelzen: 'Ik heb wethouder Arman van de Laar, die erover gaat, gevraagd snel contact op te nemen met het COA. Hopelijk kunnen we de beslissingstermijn over het contract rond het azc een maand uitstellen, want we moeten hier eerst goed over praten.'

Bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor asielzoekerscentra zoals in Rijswijk, herkennen ze de klachten over overlast. 'Dat wordt door het COA absoluut niet geaccepteerd. We kijken in overleg met de politie en de gemeente wat wij er aan moeten doen', aldus een woordvoerster.

Je kunt je afvragen waarom mensen die overlast veroorzaken, en sowieso geen enkele kans hebben om te mogen blijven, niet het land uit worden gezet. 'Dat is niet aan het COA, wij vangen mensen op en begeleiden ze', zegt de woordvoerster. Toch wordt er wel gekeken of over het lot van deze groep niet versneld kan worden besloten.



Overlastgevers uitzetten?

'We kijken met de politie, de IND, de gemeente, de dienst terugkeer en vertrek en het Openbaar Ministerie of het dossier van mensen die overlast veroorzaken niet bovenop de stapel kan komen. Op die manier kan de zaak sneller worden behandeld.'

In de tussentijd zijn er 'serieuze gesprekken met bewoners die zich misdragen', ook kunnen ze boetes opgelegd krijgen of worden overgeplaatst naar een locatie met extra toezicht, een 'aso azc' in de volksmond.