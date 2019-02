Deel dit artikel:













Minder treinen via Leiden Centraal vanwege vervanging sporen Werkzaamheden aan het spoor | Foto: ProRail - Gerrit Serné

LEIDEN - Reizigers die via Leiden Centraal reizen moeten de komende tijd in het weekeinde rekening houden met vertraging en treinen die niet rijden. De NS zet op sommige trajecten bussen in. Alle sporen op en rondom station Leiden Centraal worden vervangen. De werkzaamheden duren tot halverwege 2020. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

De werkzaamheden beginnen in het weekend van 8 tot 10 februari. Het gaat dan om het traject tussen Leiden - Schiphol/ Haarlem. Reizigers die van Rotterdam of Den Haag naar Almere of Zwolle moeten, kunnen het beste via Utrecht reizen. Vanaf Leiden Centraal rijden er bussen naar Schiphol en Haarlem. De grootste werkzaamheden zijn in het weekend van vrijdagavond 15 tot maandagochtend 18 maart. Dan wordt gewerkt aan de sporen van en naar Haarlem en Schiphol.

Andere sporen Van 24 maart tot 15 april wordt er van zondagavond tot maandagochtend gewerkt aan verschillende sporen in allerlei richtingen. De sporen van en naar Alphen aan den Rijn zijn 17 tot 21 oktober aan de beurt, van donderdagavond tot maandagochtend. Eind november zijn de sporen van en naar Haarlem en Schiphol weer aan de beurt. De werkzaamheden zijn dan van vrijdagavond 29 november tot dinsdagochtend 3 december.

Dit gaat ProRail doen Het is een flinke klus: ProRail haalt in totaal 28 wissels weg, vervangt 55 wissels en vernieuwt twee kilometer aan rails, dwarsliggers, spoorgrind en bovenleiding. De sporen worden ook verlegd ten opzichte van de perrons. Die komen op dezelfde hoogte als de vloer van nieuwe treinen. Tien dagen voor de werkzaamheden is de reisplanner van NS bijgewerkt, schrijft ProRail op zijn website.