Puin of privébezit: slachtoffers explosie Den Haag mogen zoeken naar persoonlijke eigendommen

DEN HAAG - Bewoners van de verwoeste woningen aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag kunnen binnenkort op zoek naar persoonlijke eigendommen. De spullen zijn volgens de gemeente Den Haag op een veilige en droge plek weggezet, om op termijn doorzocht te kunnen worden.

In de dagen na de explosie zijn door een sloopbedrijf brokstukken opgeruimd. In totaal zijn 12 containers vol sloopafval afgevoerd, met tussen het puin spullen van de getroffen bewoners.

Op welke manier tussen alle kapotte raamkozijnen, bakstenen en vloerbedekking gezocht zal kunnen worden naar persoonlijke eigendommen is nog niet bekend.



Wat haal je onder het puin vandaan?

Eerder meldde Stichting Salvage namens de verzekeraars dat de bewoners niets zouden terugzien van hun bezittingen.

De kans dat er nog bruikbare spullen tussen het puin worden gevonden is dan ook klein. Mogelijk dat tussen de brokstukken nog wel zaken met een emotionele waarde gevonden kunnen worden, zoals fotoalbums of kleding.



Oorzaak onbekend

Op zondagmiddag 27 januari werd de gevel van de portiekflat door een explosie weggeblazen. 9 mensen raakten gewond, tientallen omwonenden konden tijdelijk niet terug naar hun woning.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Meer dan dat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niet kwijt.

Naar aanleiding van vragen van ons publiek, gaan wij actief achter zaken aan. Wil jij meer weten over de explosie of andere zaken in jouw omgeving? Stel je vragen via dit formulier.

Lees alles over de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in ons dossier.