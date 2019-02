Deel dit artikel:













Snackcar De Vrijheid blijft gewoon open: belasting is betaald Snackbar De Vrijheid in betere tijden (Archieffoto: Arthur Bastiaanse/ANP)

DEN HAAG - De inboedel van Snackcar De Vrijheid in Den Haag hoeft niet onder de hamer. De belastingschuld is betaald, laat eigenaar Salih Arslan weten aan Omroep West. 'We krijgen zelfs geld terug', klinkt het opgetogen.

Het bericht over een mogelijke veiling van de inboedel verraste Arslan toen Omroep West hem dinsdagochtend belde. 'Ik wist van niks, maar heb meteen mijn boekhouder gebeld. Voor 15.00 uur was het betaald', legt Arslan uit. Volgens de eigenaar krijgt hij zelfs een paar duizend euro terug van de Belastingdienst. Als Arslan niet op tijd had betaald zou alles onder de hamer gaan. 'Van friteuses tot diepvriezer en van meubilair tot koelkasten. Alles wat je los van de kar kunt halen wordt dan verkocht', zei deurwaarder Willem de Graaf eerder.

Broodje speklap Op onze Facebookpagina reageerden mensen verschillend op de mogelijke veiling. De één haalt er nog graag een vette hap, de ander komt er niet meer. 'Vanaf het moment dat ik er geen broodje speklap meer kon krijgen ben ik er niet meer geweest', reageert Remy. Volgens Arslan is het een bewuste keuze om het beroemde broodje van de kaart te halen. 'We hebben veel Turkse, Marokkaanse en Joodse klanten, die eten geen varkensvlees.' Arslan vertelt dat ze eerst nog twee frituren gebruikten om het vlees apart te houden, maar dat bleek toch niet te werken. 'We hebben nu wel veel meer klanten.'