Camera's Duindorp en Schilderswijk Den Haag blijven hangen

DEN HAAG - De beveiligingscamera's op het Tesselseplein in Duindorp en het Teniersplantsoen in de Schilderswijk blijven tot minstens 1 april hangen. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke besloten. De camera's hangen er sinds november, omdat een groep jongeren overlast veroorzaakt. 'Buurtbewoners geven aan zich mede dankzij het cameratoezicht prettiger te voelen.'

Rond het Tesselseplein hangen jongeren rond die spullen vernielen, brandstichten en geluidsoverlast geven. 'Rondom dit plein wonen en werken mensen en zijn verschillende ondernemingen en winkels gevestigd. Het is belangrijk dat iedereen zich daar veilig voelt. Dat is nu helaas nog niet altijd zo. Daarom gaan we door met de aanpak van de overlast', zegt Krikke.

Ook bij het Teniersplantsoen hebben mensen last van een groep jongeren. Het gaat daar vooral om vervuiling en handel in verdovende middelen. 'Vooral vrouwen geven aan zich soms niet veilig te voelen. Dit is zeer zorgelijk', aldus Krikke. Ze vindt dat het vooral bij de speelplaats, het Cruyff Court en de kinderboerderij veilig moet zijn, omdat daar ouders met hun kinderen naartoe gaan. Volgens Krikke is de overlast dankzij de camera's wel wat afgenomen, maar 'we zijn er nog niet'.

