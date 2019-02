Te steile oprit bij winkelcentrum Alphen aangepakt

ALPHEN AAN DEN RIJN - De helling naar het parkeerdak van winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn wordt aangepast. De tijdelijke oprit, die is geplaatst vanwege de verbouwing van het winkelcentrum, is te steil, zo bleek na de opening eind december. Lage auto's bleven hangen op de knik bovenaan de helling. Twee dagen lang is er druk gewerkt om het probleem op te lossen.

'Ja, ik geloof dat er een Porsche op is blijven hangen', vertelt Ron Oranje, de beheerder van de fietsenstalling naast de helling. Lachend: 'Heb je een dure auto, kun je hem niet kwijt.' Maar de knik in de weg is niet het enige probleem, zegt Oranje. 'Op een gegeven moment kwamen er ook klemmen naar beneden vallen. Wat ze er nu precies aan doen weet ik niet, maar het wordt in elk geval aangepakt. Dat is goed.'

De oprit is afgesloten met hekken en rood-witte linten. Onderaan de helling hangt nog een bord met de tekst 'Let op! Niet geschikt voor auto’s met een lage ophanging'. Medewerkers van een plaatselijk staalbedrijf zijn bovenaan de helling druk bezig met het wegdek. Wat ze precies doen, is niet duidelijk. 'Maar ze zullen iets doen om die knik te verlagen', denkt Oranje.



'Klunzig'

Op de parkeerplaatsen rondom De Aarhof is het druk, nu er niemand het parkeerdak op kan. 'Maar het is hier altijd druk', zegt een vrouw die haar boodschappen en kind in de auto zet. Een ander kon wel een plekje vinden. 'Het is wel klunzig, hè, dat dak', zegt ze. 'Daar zijn we hier in Alphen wel goed in, denk maar aan die brug.'

Als de werkzaamheden goed verlopen, moet de hellingbaan naar het parkeerdak woensdag weer open kunnen. Dan kan de eigenaar van de eenzame auto die nu op het dak staat zijn wagen ook weer ophalen.

