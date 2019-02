Scholiere Gouda overlijdt aan besmettelijke meningokokkenziekte

GOUDA - Een scholiere van het Coornhert Gymnasium in Gouda is overleden aan de meningokokkenziekte. De scholiere werd zondag opgenomen in het ziekenhuis en kwam te overlijden, laat de GGD Hollands Midden weten. Op de school is met verslagenheid gereageerd, laat rector Marco Oehlenschläger weten.

Het gaat om een leerling uit de zesde klas. Haar klas en de hele school zijn dinsdagochtend ingelicht, vertelt de rector. 'We hebben iedereen op de hoogte gebracht. Er heerst enorm veel verdriet. We hebben een aparte ruimte ingericht om de leerling te herdenken', zegt Oehlenschläger.

Iedereen die recentelijk intensief contact heeft gehad met de scholier is benaderd door het ziekenhuis of de GGD Hollands Midden. In die gevallen kunnen preventieve medicijnen worden voorgeschreven. Om hoeveel personen dat gaat is niet bekend.



Besmettelijke ziekte

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Het gevolg kan een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging zijn. De kans dat iemand ziek wordt nadat hij of zij is besmet is klein. Ongeveer 140 mensen krijgen per jaar de ziekte en er overlijden ongeveer twintig mensen per jaar aan.

Vorig jaar is een nieuwe vaccinatiecampagne tegen de meningokokkenziekte, gericht op jongeren, gelanceerd. Iedereen krijgt in het jaar waarin hij of zij 14 wordt een uitnodiging voor een prik tegen de ziekte. Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte, die in tegenstelling tot andere typen ook gevaarlijk is voor jongeren. Het is niet bekend welk type van de ziekte de scholiere in Gouda had.

