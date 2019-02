Rechter buigt zich over moord op Haagse Leyweg

DEN HAAG - De rechter behandelt woensdag de moordzaak op de Leyweg, waarbij de 42-jarige Olena Lyubysheva overleed. De 55-jarige verdachte Wendell G. moet uitleggen wat er op 24 januari 2017 gebeurde in het appartement van de Russische vrouw. Olena werd op die dag zwaargewond gevonden in haar flat aan de Leyweg. Ze overleed kort daarna.

De politie pakte kort na de dood van het Russische slachtoffer Wendell G. en twee vrouwen op. Wendell G. was een vriend van Olena. Hij was de avond van de moord in haar flat, net als de twee vrouwen. Er werd flink gedronken en er ontstond ruzie. Olena werd zo hard geslagen dat ze buiten bewustzijn raakte.

De grote vraag is wie de klappen uitdeelde. Volgens de twee vrouwen heeft G. Olena in haar gezicht geschopt. Maar volgens G. hebben de twee vrouwen Olena meegenomen naar de slaapkamer en omgebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) noemde het eerder 'een ingewikkelde zaak', omdat alle betrokkenen veel hadden gedronken.



Twee vrouwen vrij

De twee vrouwen kwamen snel na de moord vrij. Inmiddels zijn ze ook geen verdachten meer. De advocaat van Wendell G. gaat er nog wel van uit dat de vrouwen een rol hebben gespeeld bij de dood van de Russische vrouw. De dames zijn opgeroepen als getuigen.