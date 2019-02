Nooit meer huiswerk of uur later beginnen? Flexrooster op mavo Gouda

GOUDA - Nooit meer huiswerk, uitslapen en een uurtje later beginnen, of juist vroeg beginnen en dan met mooi weer eerder naar het zwembad? De meeste middelbare scholieren kunnen er alleen maar van dromen. Maar volgend schooljaar kan het in Gouda, dankzij het flexrooster op de nieuwe Antoniusmavo XL.

De huidige mavo De Meander wordt woensdag officieel omgevormd tot Antoniusmavo XL. 'Je hebt als leerling de mogelijkheid een deel van je rooster zelf in te vullen', zegt woordvoerder Froukje van Lieshout. 'Leerlingen zijn daardoor zelfstandiger. Ze kunnen kiezen voor extra ondersteuning of voor extra huiswerkuren.'

Met dat flexrooster geeft de school persoonlijk onderwijs met intensieve begeleiding, waarbij leren en doen worden gecombineerd. 'Het is de bedoeling dat iedereen uiterlijk om 15.15 uur zonder huiswerk naar huis gaat', zegt rector Ank Brent van het Carmelcollege Gouda, waartoe de nieuwe mavo behoort. 'We gaan er vanuit dat er minder leerlingen uitvallen omdat ze met plezier naar school gaan. En er stromen meer leerlingen door naar mbo en havo.'



Met flexrooster voorbereiden op mbo of havo

De Antoniusmavo XL is de derde middelbare school in onze regio die volgens het flexrooster gaat werken. Eerder zijn het Veurscollege in Leidschendam en het Oranje Nassaucollege in Zoetermeer al op het innovatieve rooster overgestapt.

De school aan de Groen van Prinsterersingel 49 in Gouda richt zich op leerlingen die een mavo- of mavo/havo-advies krijgen, als voorbereiding een mbo-opleiding, of de havo op het verwante Antoniuscollege waar de opleiding naadloos op aansluit. De mavo neemt geen nieuwe leerlingen op basis- of kaderniveau meer aan. De koerswijziging van Antoniusmavo XL gaat volgend schooljaar in.

