Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onder De Brug wint competitie Puike Plannen Yaron Menneken (midden), winnaar van de Haagse prijs Puike Plannen. (Foto: Omroep West) Zo moet het plan Onder De Brug eruit komen te zien. (Impressie: Studio Kustlijn Architecten)

DEN HAAG - Het plan Onder De Brug van Yaron Menneken is de winnaar van de Haagse prijs Puike Plannen. Dat is zojuist bekend gemaakt door de Haagse wethouder Richard de Mos. Uit de 130 plannen die waren ingediend had de jury drie finalisten gekozen. Onder De Brug kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van het publiek.

Aan de prijs is een bedrag van maximaal 50.000 euro verbonden. Ook zal een team van experts het project begeleiden tijdens de uitvoering. De competitie voor Puike Plannen, ook wel Puike Plannûh genoemd, is bedoeld om de reputatie van Den Haag te versterken als stad aan zee én de plek waar gewerkt wordt aan een betere wereld. Met het plan Onder de Brug van Yaron Menneken worden acht zeecontainers langs het water van Madurodam geplaatst. In het dorp dat hierdoor ontstaat kun je neerploffen voor een hapje of een drankje en met een bootje naar de Haagse binnenstad varen. Het idee doet denken aan het voormalige surfdorp op Scheveningen, dat werd bevolkt door creatievelingen en pioniers.

LEES OOK: Den Haag krijgt 'tientallen Puike Plannen binnen'