Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Werkstraf voor verzinnen van hartoperatie en overlijdensverklaring Archieffoto van de rechtbank Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een 37-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 150 uur werkstraf vanwege het verzinnen van een hartoperatie in het binnenland van Suriname. De man probeerde met het verhaal drie zorgverzekeraars op te lichten. Ook zou hij een verklaring hebben vervalst dat hij in Suriname was komen te overlijden.

Hij hoopte dat het justitieel incassobureau CJIB de boetes zou doorstrepen als ze het bericht van zijn dood zou krijgen. Maar het incassobureau trapte daar niet in. De zorgverzekeraars DSW, CZ en Achmea geloofden zijn verhaal over de hartoperatie evenmin. Twee weken geleden, tijdens de zitting bij de rechtbank, ontkende hij de oplichtingspogingen, maar de rechtbank vindt dat er toch voldoende bewijs voor is. De rechtbank acht daarnaast bewezen dat de Hagenaar tweemaal een valse aangifte heeft gedaan bij de politie van een beroving. Die hebben echter niet plaatsgevonden, meent de rechtbank, in navolging van het Openbaar Ministerie. De opgelegde werkstraf van 150 uur is iets lager dan de werkstraf van tweehonderd uur die het OM had geëist. Verder krijgt de Hagenaar ook een voorwaardelijke celstraf van één maand. Als hij nogmaals in de fout gaat, moet hij die straf alsnog uitzitten.