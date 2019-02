Rust terug in Noordwijkse wijk Boerenburg na noodverordening

NOORDWIJK - Ruim een half jaar na de noodverordening in de Noordwijkse wijk Boerenburg lijkt de rust te zijn wedergekeerd. ‘Er was hier schorriemorrie, maar ik heb de indruk dat het een stuk minder is nu’, zegt een man die in de wijk woont.

Vlak voor de zomer kondigde de burgemeester een noodverordening af na overlast in de wijk. Er waren auto’s in brand gestoken op het Rederijkersplein, er werd gehandeld in drugs en buurtbewoners voelden zich geïntimideerd. Met de noodverordening wilde de burgemeester de rust in de wijk herstellen. Op vertoon van hun legitimatiebewijs mochten alleen hulpverleners en buurtbewoners de wijk in en uit.

In het najaar werden twaalf mannen opgepakt voor brandstichting, vernieling en drugshandel. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er met hun zaken gebeurt. In afwachting daarvan zijn ze op vrije voeten. Om de problemen een halt toe te roepen, richtte de gemeente de ‘Taskforce Boerenburg’ op, er kwam onder andere een extra straatwerker. De gemeente wil deze straatwerker nog wat langer in de wijk houden, dinsdagavond beslist de gemeenteraad of daar geld naartoe gaat.



'Het is prima nu'

De aanpak van de gemeente lijkt effect te hebben. ‘Het is nu prima, het is rustig’, zegt eigenaar Willem Mooijekind van snackbar Boerenburg. Zijn snackbar zit al 49 jaar middenin de wijk. Het overlastprobleem speelde volgens hem al veel langer. ‘Op een gegeven moment werd het brandjes stichten, het liep een beetje uit de hand. Het was heel heftig, zeker in het begin toen die noodverordening er was. Ik had er zelf gelukkig niet zo veel last van.’

Het was onderwerp van gesprek in zijn snackbar. ‘Het was ontzettend druk hier, allemaal mensen die kwamen kijken. ‘En ook de media stonden in groten getale in de wijk. ‘Zeker de eerste dag van de noodverordening. Alle cameraploegen die in Nederland bestaan, waren hier ook. Zo’n zeven of acht in totaal.’ Hij lacht. ‘Voor mij was het een prima dag, het was de drukste dag ooit.’



Blij met aanpak gemeente

Een straat verder komt een echtpaar hun flat uit. Ze hebben al jaren te maken met overlast in hun wijk. ‘Het speelt al tien jaar; voornamelijk herrie en overlast van hangjongeren’, zegt de vrouw. Haar man vult haar aan: ‘Er is ook wel eens een steen door onze ruit gegaan.’ Vanwege angst voor nieuwe bedreigingen willen ze anoniem blijven. ‘De schrik zit er goed in’, verklaart de man. Van overlast merken ze sinds eind vorig jaar weinig meer. Ze zijn blij met de aanpak van de gemeente. ‘Sindsdien is het rustiger geworden. Ik denk dat het komt door jeugdwerk.’

Ook Mooijekind denkt dat de maatregelen hebben geholpen. ‘Nu hebben ze het aardig onder controle. Laten we hopen dat het zo blijft’, zegt hij. ‘Het is natuurlijk ook wel koud buiten, het is afwachten hoe het van de zomer wordt.’ Een andere buurtbewoner wijst naar een stuk stoep. ‘Dit was hun territorium’, zegt hij. ‘Sinds de noodverordening is het rustig.’ Hoe dat komt? ‘Ik denk niet door jongerenwerk, ik denk dat het komt omdat die mannen nog vast zitten.’ De gemeente wil de straatwerker nog wat langer in de wijk houden, dinsdagavond praat de gemeenteraad over verlenging van de maatregelen.