Jochem Myjer helpt Leids Cabaret Festival aan studentenprijs

LEIDEN - Het Leids Cabaret Festival, één van de twee grootste podia voor nieuw talent op het gebied van kleinkunst, introduceert dit jaar een nieuwe prijs. De studentenjuryprijs is mede mogelijk gemaakt door cabaretier Jochem Myjer, die het festival elk jaar steunt, en wordt uitgereikt door leden van vier verschillende Leidse studentenverenigingen: Minerva, Quintus, Augustinus en SSR-Leiden.

De winnaar van de nieuwe onderscheiding krijgt een optreden in augustus tijdens de El Cid, de Leidse introductieweek voor eerstejaars. Myjer kwam in aanraking met het vak doordat finalisten vroeger optraden op zijn school, het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Dit motiveerde hem om tijdens zijn studententijd mee te doen met het Groninger Studenten Cabaret Festival; de rest is geschiedenis.

Behalve de Studentenjuryprijs worden in Leiden traditiegetrouw ook een jury- en publieksprijs uitgereikt. Het festival is dit jaar tussen maandag 11 en zaterdag 16 februari.

