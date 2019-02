West Wekker: Haagse moordzaak en flexrooster op school in Gouda

DEN HAAG - Goedemorgen! De rechtbank behandelt vandaag een Haagse moordzaak. Die gaat over de dood van een vrouw aan de Haagse Leyweg. En een middelbare school in Gouda bereidt zich voor op het werken met een flexrooster voor scholieren.

Wat kun je vandaag verwachten:

In de Haagse rechtbank dient de rechtszaak tegen Wendell G., die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van zijn vriendin. De 42-jarige vrouw werd in januari 2017 zwaargewond gevonden in een huis aan de Leyweg in Den Haag. Ze overleed een dag later.

We gaan langs bij Stijn Warmenhoven. Dat is de 17-jarige initiatiefnemer van de scholierenstaking voor het klimaat, donderdag op het Malieveld in Den Haag. Stijn zit zelf op de middelbare school Dalton Den Haag.

En middelbare school De Meander wordt vandaag officieel omgevormd tot Antoniusmavo XL, waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om een deel van het rooster zelf te gaan invullen. Vanaf komend schooljaar is het flexrooster op de school een feit.





Het weer : Er valt van tijd tot tijd regen en motregen en de wind neemt iets af. Het wordt in onze regio 8 of 9 graden.

Beeld: MeteoGroup





Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.





En dit moet je nog even weten:

Ambulancepersoneel start vandaag met een draagproef van de nieuwe ambulancekleding. Het huidige uniform is inmiddels meer dan vijftien jaar oud. De nieuwe kleding wordt getest tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

En prinses Beatrix opent de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal in Nieuwegein. Dat is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Jaarlijks wordt de sluis door ongeveer 50.000 schepen gepasseerd.

In de geestelijke gezondheidszorg hebben zich fatale incidenten voorgedaan die in een aantal gevallen aan het personeelstekort zijn toe te schrijven. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).





Vanavond op TV West: Water in Zicht

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water. Een pure serie, waarin het water tegen je televisiescherm aanklotst.





Fijne dag!