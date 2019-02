Deel dit artikel:













Besluit over toekomst azc in Rijswijk met drie maanden uitgesteld Gemeentehuis Rijswijk | Foto Google Streetview

RIJSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders in Rijswijk neemt drie maanden langer de tijd om te bepalen of het azielzoekerscentrum (azc) aan de Lange Kleiweg moet worden gesloten. Dat is de belangrijkste uitkomst van een raadsvergadering die dinsdagavond werd gehouden. Daarin werd onder andere gesproken over de forse toename van het aantal incidenten in en rondom het azc.

Rijswijks Belang had een motie voorbereid om de opvang te sluiten, maar de oppostiepartij bracht die uiteindelijk niet in stemming. De reden daarvoor is dat het college drie maanden uitstel heeft gekregen om te beslissen of de samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa) wel of niet wordt verlengd. De huidige driejarige verbintenis loopt af op 31 augustus, maar de gemeente Rijswijk heeft een mogelijkheid om het contract stilzwijgend voor twee jaar te verlengen. Dat moet dan wel zes maanden van tevoren gebeuren, dus uiterlijk op 28 februari. Het coa is echter akkoord gegaan met drie maanden extra bedenktijd. LEES OOK: Forse toename aantal incidenten rond asielzoekerscentrum Rijswijk