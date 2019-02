Deel dit artikel:













College Westland zal niet dwarsliggen bij meerderheid in raad voor tweede Polenhotel Het Polenhotel in Maasdijk, foto ter illustratie | Foto: WOS

WESTLAND - Er zal in de gemeente Westland geen politieke crisis ontstaan over de vraag of er wel of geen tweede 'Polenhotel' komt. Burgemeester en wethouders zien de komst van het hotel op bedrijventerrein Honderdland bij Maasdijk niet zitten maar als een meerderheid in de gemeenteraad een ander standpunt inneemt, zal het college zich daarnaar schikken.

Dat was dinsdagavond de reactie van wethouder Leen Snijders (CU/SGP) tijdens de behandeling van het onderwerp tijdens een commissievergadering. Het college is geen voorstander van een hotel dat plaats biedt aan ongeveer 250 arbeidsmigranten, maar in de gemeenteraad tekent zich een meerderheid af die voor de komst van het hotel is. Volgens het college wordt Maasdijk te veel belast met arbeidsmigranten, mede omdat er al een 'Polenhotel' is. Er wordt gevreesd dat Maasdijk te veel overlast zal hebben van beschonken arbeidsmigranten die veel afval achterlaten.

College schikt zich De voorstanders van het nieuwe 'Polenhotel' vinden dat de beoogde accommodatie op voldoende afstand ligt van de dorpskern van Maasdijk en wijzen erop dat er op Honderdland duizenden arbeidsmigranten aan de slag zijn bij verpakkingsbedrijven. Omdat de gemeente Westland belast is met het realiseren van zo'n tweeduizend bedden voor arbeidsmigranten, vinden de partijen dat er vaart achter de kwestie gezet moet worden en er dus een tweede Polenhotel bij Maasdijk moet komen. Voorstanders van het hotel zijn in ieder geval de fracties van CDA, GemeenteBelang Westland, VVD, GroenLinks, PvdA en D66. Tegen de komst van een tweede hotel zijn de partijen LPF en Westland Verstandig. Wanneer er tijdens de raadvergadering op 19 februari een meerderheid is tijdens de stemming, zal het college zich hier naar schikken. LEES OOK: Komst tweede 'Polenhotel' in Maasdijk stuk dichterbij