Weer handgranaat gevonden bij Club Magnum in Zoetermeer

ZOETERMEER - Voor het pand van Club Magnum aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is dinsdagavond een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en het explosief veiliggesteld. Dat meldt de politie.

Eind vorig jaar werd er ook al een handgranaat voor de deur van de uitgaansgelegenheid gevonden. De Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot besloot toen de club een half jaar te sluiten.

De politie kreeg dinsdagavond rond 22.10 uur een melding dat er vanuit een auto een handgranaat zou zijn gegooid in de richting van Club Magnum. Het explosief is onschadelijk gemaakt door de EOD. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen.