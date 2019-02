Wat een k**weer! Lees hier 6 tips om vrolijk te blijven/worden

Zelfs de kat zit zo te zien in een fikse dip, om over het baasje nog maar te zwijgen. Foto: Roos Koole/ANP

DEN HAAG - Grote grutjes, wat een naargeestig weer is het de laatste dagen. Het is koud, regenachtig en vooral vijftig tinten grijs, grijs en nog eens grijs. Daar word je dus niet vrolijk van! Je sleept jezelf uit bed, hebt de hele dag het idee dat je net niet helemaal wakker bent, bent rammend chagrijnig en hebt het idee dat je wel drie weken kunt - nee móet - slapen. En dan nu het goede nieuws... wij gaan je er doorheen slepen met deze zes tips!

1. Koop een lichtlamp

'Koop een lichtlamp. Maar dan niet zo'n wake-up light, maar eentje die meer dan 8.000 lux heeft. Dat is goed voor je bioritme', vertelt psycholoog Marjon Buurmans van Praktijk Psychologie Pijnacker in Delfgauw. 'Gewoon, 's morgens na het opstaan een kwartiertje achter die lamp gaan zitten. Dan word je echt wakker.'

Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Is het echt zo makkelijk? 'Ja, het is wetenschappelijk aangetoond. Zo'n lamp heeft hetzelfde effect als antidepressiva. Het verbaast mij dat zo'n ding niet vaker gebruikt wordt.' Sowieso is genoeg licht aan doen in huis en elke dag een half uurtje naar buiten in het daglicht volgens haar ook een goed idee.



2. Focus je op positieve dingen

Marjon heeft nog een tip voor je: houd je bezig met positieve dingen. 'Maak een lijstje van dingen waarvan je blij wordt. Ga je zonnige vakantiefoto's inplakken. Ga met vriendinnen koffie drinken of een avondje uit naar het filmhuis.'

Je kunt zelfs een planning maken van al die leuke dingen, zodat je iets hebt om naar uit te kijken. Buurmans: 'Ja, spreek vooral met mensen af. Dan sleept iemand anders je even uit dat depressieve gevoel.'



3. Blij worden van lekker eten

Voeding speelt bij alles een rol, dus ook bij ons humeur. Welk voedsel helpt jou deze grijze dagen het best door? Onze collega's riepen meteen in koor: 'chocolade'. Nou goed, wij vroegen het toch maar even aan een deskundige: kookmagiër, opperoptimist en druktemaker XL Pierre Wind uit Den Haag.

'Ga op je balkon of op het dak zitten met je jas aan, lekker in de buitenlucht. Een winterbarbecue, natuurlijk', tipt hij, En voor de mensen die daar geen zin in hebben? 'Er bestaat zoiets als gelukseten. Dat is voor iedereen anders. De een wordt bijvoorbeeld heel blij van een bezoekje aan de snackbar en de ander van lijnzaad of quinoa', lacht hij.

Waar wordt hij zelf blij van? 'Ik word helemaal gek van een lekker toetje, daar kijk ik dan lekker de hele dag naar uit. Of met dit weer een gehaktballetje of een rookworst, met stamppot en jus. Dat zijn echt winterdingen, daar vraagt je lichaam om.' We kunnen hem bijna horen kwijlen door de telefoon. Tip: bedenk van welk eten jij gelukkig wordt.



4. Negeer het weer

Weet je, laat zo'n Huub Mizee toch lekker kletsen. Bovendien, hij zit er soms ook behoorlijk naast. Skip die andere weermannen en -vrouwen ook maar even. Doe gewoon je ogen dicht en denk aan zonnige stranden, hippe cocktails en mooie zonsondergangen. Zet je verwarming - nu het nog kan/mag - ook even een graadje hoger en voor je het weet, zit je in gedachten op een zonnig eiland.

Oh ja - over stranden gesproken - het goede nieuws: vanaf begin maart worden de strandtenten aan onze kust al weer opgebouwd. En, we hebben het even voor je nagerekend, we zijn er bijna: over 42 dagen begint de lente. Dat is nog geen 1000 uren meer en nog niet eens 60.000 minuten. Dus houd nog even vol!



5. Relativeer!

Okay, het klinkt als een open deur, maar toch: bedenk maar dat het altijd erger kan. Even voor jouw beeld: dit is bijvoorbeeld ons uitzicht vandaag bij Omroep West:



6. Muziek als medicijn

En dan bevindt ons pand zich ook nog eens op een bedrijventerrein. Nou, dan valt het bij jou best mee, toch?!

Sommige onderzoeken tonen aan dat mensen rustiger en gelukkiger worden door naar muziek te luisteren. Komt dat even goed uit... Wij zochten de vijf zonnigste tracks voor je uit.

Leg lekker je voeten op het bureau, zet een koptelefoon op en geniet. Dat mag best even in de tijd van de baas hoor, want een vrolijke werknemer is tenslotte een betere werknemer!

Sterkte!!! Nog even volhouden!!!