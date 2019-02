Schuldeisers van failliete Scheveningse Pier krijgen hun geld terug

DEN HAAG - Alle schuldeisers die rekeningen hadden openstaan bij Van der Valk, de voormalig eigenaar van De Pier op Scheveningen, krijgen hun geld alsnog terug. Dat laat curator Marc Udink weten. Ruim zes jaar geleden ging de De Pier failliet, waarna DanZep Holding en KondorWessels Vastgoed in 2015 het symbool van Scheveningen kochten voor drie miljoen euro.

De koopprijs van De Pier is sinds 2015 in vijf jaarlijkse termijnen voldaan en door de failliete boedel ontvangen. Hierdoor kunnen nu alle leveranciers die diensten hebben geleverd aan Van der Valk vanuit de boedel worden betaald. Onder andere de gemeente Den Haag en de huurders van De Pier behoren hiertoe, maar bijvoorbeeld ook de leveranciers van producten aan het restaurant van Van der Valk dat op De Pier zat.

Volgens Udink kunnen de schuldeisers nu wel worden betaald, omdat hij een schikking heeft getroffen met de voormalige uitbater van de Scheveningse Pier. Van der Valk heeft met Udink afgesproken dat de openstaande rekeningen van de schuldeisers voorrang krijgen op hun eigen vorderingen.



Het faillissement

Eind 2011 werd bekend dat Van der Valk geen geld meer wilde investeren in de Pier omdat het concern er geen brood meer in zag. De gemeente Den Haag liet weten dat zij het Scheveningse symbool niet wilde kopen, maar deed wel een oproep aan ondernemers om hem te kopen en op te knappen.

Op 11 oktober 2011 was de Pier nog niet verkocht en werd hij op last van de gemeente gesloten omdat de brandveiligheid niet gegarandeerd kon worden. In 2015 werd De Pier gekocht door DanZep Holding en KondorWessels.