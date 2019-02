'Ook zonder toestemming zouden we gaan', Stijn (17) initiatiefnemer klimaatspijbelen

DEN HAAG - Spijbelen in het belang van het klimaat. Dat is het idee achter Youth for Climate. In diverse landen komen jongeren op straat omdat ze willen dat de politiek meer maatregelen neemt om klimaatverandering tegen te gaan. Donderdag is het de beurt aan Den Haag. Op het Malieveld worden duizenden scholieren verwacht. De initiatiefnemer van die actie is de 17-jarige Haagse scholier Stijn Warmenhoven, leerling van Dalton Den Haag aan de Aronskelkweg.

'We zijn helemaal niet blij met het huidige klimaatbeleid', legt Stijn uit. 'We willen echt dat de politiek er iets aan gaan doen.' Hij wijst op het grote debat over dit onderwerp dat dinsdag plaatsvond in de Tweede Kamer. 'Daar waren meerdere partijen die een goed klimaatakkoord wilden, zelfs een coalitiepartij. De intentie is er dus wel. Alleen moet iedereen wel meegaan.'

Scholierenstakingen voor een beter klimaatbeleid vinden al enkele weken plaats in onder meer België en Zweden. Die inspireerden Stijn. 'Ik had beelden van de eerste scholierenstaking in België gezien op tv en toen heb ik een bericht gestuurd naar vrienden van me en nog een aantal andere leerlingen. Ik zei: jongens, wij gaan dit ook doen! Wie er interesse in heeft: morgen, tijdens de kleine pauze in lokaal 001. Uiteindelijk waren daar twaalf scholieren en met hen organiseren we nu deze staking. En die is heel groot aan het worden.'



'Niet de bedoeling om dagje vrij te zijn'

Op het Malieveld worden donderdag duizenden leerlingen verwacht. Maar op social media vragen veel mensen zich af of die echt het beste voor hebben met het klimaat of dat ze het gewoon fijn vinden om een dagje vrij te zijn en daar nu een mooie reden aan kunnen verbinden. 'Natuurlijk zullen er mensen bij zijn die denken: yes, een dagje vrij', beaamt Stijn. 'Maar dat is niet onze doelstelling. Het is de bedoeling dat wij daar met zijn allen staan voor een beter klimaatakkoord. Niet om een dagje vrij te zijn.'

De rector van Stijns Daltonschool heeft de leerlingen toestemming gegeven om deel te nemen aan de actie. 'Deze school is best wel maatschappelijk betrokken. Maar al hadden we geen toestemming gekregen, dan waren we alsnog gegaan', benadrukt Stijn. 'Het was ook gewoon een mededeling die we deden. Wij gaan hier naartoe, wij gaan deze dag spijbelen. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar wij gaan spijbelen deze dag.'



CO2-heffing

Stijn hoopt dat de politiek in ieder geval meer maatregelen gaat nemen richting het bedrijfsleven. Zo vindt hij dat er niet alleen een CO2-heffing moet komen voor steenkolen- en gascentrales, maar voor de gehele industrie. 'En dan de burger wat minder belasten, want nu komt er teveel op schouders van de burger terecht. Nu zijn de lasten 50-50 verdeeld, terwijl de vervuiling voor driekwart toe te schrijven is aan het bedrijfsleven. Ik vind dat de lasten dan ook voor driekwart bij het bedrijfsleven moeten terechtkomen. Dat is wel zo eerlijk, toch?'

Zelf doet hij in ieder geval zijn best om zo klimaatneutraal mogelijk te leven. 'Ik ben minder vlees gaan eten. Ik eet het nog wel af en toe - omdat het ook goed is voor je - maar ik probeer zoveel mogelijk te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Ik vind reizen met de trein echt heel leuk, de NS is gewoon top. Verder scheiden we thuis ons afval en probeer ik niet zo lang te douchen. Die kleine dingetjes die je kunt doen, probeer ik te doen.'

LEES OOK: 'Klimaatspijbelen' mag van meeste scholen, maar 'ze moeten aantonen dat ze bij de staking waren'