Eerste gesprekken over nieuwe coalitie Rijswijk

RIJSWIJK - Fractievoorzitter Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk voert woensdag de eerste gesprekken met de andere fractievoorzitters in de Rijswijkse gemeenteraad. De verkennende gesprekken worden gevoerd nadat maandag de VVD uit de huidige coalitie stapte.

Beter voor Rijswijk is met vijf zetels de grootste partij in de gemeenteraad, sinds de verkiezingen van 2018. De grootste partij heeft de leiding in de verkennende gesprekken voor een nieuw gemeentebestuur. Het eerste gesprek is dinsdag al gevoerd met de fractieleider van D66, om agendatechnische redenen.

Alle fractievoorzitters zijn uitgenodigd door Bentvelzen (Beter voor Rijswijk) voor een gesprek op het gemeentehuis van Rijswijk. In de uitnodiging staat dat de partij onder andere wil kijken naar welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen de verkiezingsprogramma's. Andere vragen die aan de orde komen: 'Hoe zie je de bestuursstijl voor je?' En: 'Welke mogelijkheden worden gezien voor de vorming van een coalitie en de samenstelling van een nieuw college?'



Mogelijke coalities

Om een nieuwe coalitie te vormen, moet Beter voor Rijswijk minimaal drie andere partijen bereid vinden aan de coalitie deel te nemen. De meest voor de hand liggende optie is een coalitie van Beter voor Rijswijk, VVD, D66 en CDA. Zij hebben samen een nipte meerderheid van 16 zetels (van de 31 in totaal). Mocht deze coalitie niet slagen, dan kan Beter voor Rijswijk op zoek gaan naar andere coalitiepartners.

Mocht Beter voor Rijswijk daar niet in slagen, dan is er nog een mogelijkheid dat de huidige coalitie verder gaat, maar een nieuwe partner zoekt voor de vrijgekomen plaats van de VVD. Deze coalitie bestaat uit GroenLinks, D66 en WIJ. Rijswijk. Zij hebben gezamenlijk 12 zetels. Als bijvoorbeeld CDA en PvdA bij deze coalitie aanhaken, dan rust deze coalitie op een meerderheid in de gemeenteraad van 17 zetels. Als de PvdA niet mee wil doen, dan zijn GemeenteBelangen Rijswijk of RijswijksBelang ook nog opties.



Minderheidscoalitie

Als alle mogelijkheden onhaalbaar blijken, dan kan de coalitie van GroenLinks, D66 en WIJ. Rijswijk ook als minderheidscoalitie verder. In de praktijk komt dat de snelheid van de besluitvorming niet ten goede, omdat de gemeenteraad dan op onderdelen akkoord moet gaan.

Afgelopen maandag stapte de VVD uit de coalitie vanwege de zogenoemde Energievisie, waarin nog te nemen Rijswijkse klimaatmaatregelen worden geïnventariseerd. De VVD wil eerst de uitkomst van de landelijke onderhandelingen over het klimaatakkoord afwachten.

