Dode bij verkeersongeluk op provinciale weg N207

WADDINXVEEN - Op de provinciale weg N207 tussen Gouda en Waddinxveen is woensdagochtend iemand om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Dat bevestigt de politie tegenover Omroep West.

Op de weg was een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. De bestuurder van de auto is daarbij overleden.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe de dodelijke aanrijding kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht.