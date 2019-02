Deel dit artikel:













Warmondse IJsclub mag asfaltskeelerbaan aanleggen Foto: Tookapic (Pixabay)

WARMOND - De Warmondse IJsclub mag een geasfalteerde skeelerbaan aanleggen aan de Veerpolder in Warmond. Dat besliste de Raad van State woensdag in een hoger beroepszaak van bewoners van de Merenwijk in Leiden, die tegen de baan zijn. De Warmondse IJsclub heeft voor de aanleg geen vergunning nodig, bepaalde de hoogste bestuursrechtbank.

Bewoners van de Merenwijk stapten in januari naar de Raad van State om de skeelerbaan tegen te houden. Ze vinden de baan een te grote aantasting van het groene overgangsgebied tussen hun wijk en het grondgebied van Teylingen. Ze menen ook dat de baan in strijd is met de bestemming 'sportvelden' omdat het asfalt is. Volgens de Raad van State blijkt uit het bestemmingsplan dat de IJsclub geen vergunning nodig heeft voor de aanleg. Ook valt een skeelerbaan onder de bestemming 'sportvelden', vindt de Raad van State. LEES OOK: Ruim 800 handtekeningen tegen skeelerbaan bij Leiden