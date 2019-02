Naaktloper krijgt boete: 'Vrouw kon uw penis vrij zien hangen'

LEIDEN - Een 37-jarige man die vorig jaar na de viering van Leids Ontzet door de Leidse binnenstad dwaalde met alleen een trainingsjasje aan, moet een geldboete van vijfhonderd euro betalen. Dat bepaalde de rechter woensdag in de rechtbank.

Een geschrokken moeder met haar achtjarige zoontje in de bakfiets zagen de man op de vroege ochtend van 3 oktober naakt over straat lopen. De vrouw alarmeerde daarop de politie. 'De vrouw kon uw penis vrij zien hangen', zei de rechter tegen de Leidenaar. Die wist zich niks meer te herinneren: 'Ik had heel veel gedronken die nacht, ik ben ook niet thuis geweest. Ik weet me alleen te herinneren dat het feest was afgelopen.'

De vrouw op bakfiets zag de man rond 7.45 uur over de Hoge Rijndijk lopen. Haar achtjarige zoontje viel het ook op dat de verdachte in zijn blootje liep. Toen de politie hem daarop wilde inrekenen, had de Leidenaar zich achter een auto verscholen en was druk bezig zijn broek aan te doen.



Onaangenaam verrast

'Ik had niet de intentie om de vrouw op de fiets te shockeren', zei de verdachte woensdag in de rechtbank. De vrouw was onaangenaam verrast door de confrontatie met de naaktloper. Ze eiste tweehonderd euro van de Leidenaar vanwege immateriële schade.

'Dit is niet hoe we ons moeten gedragen in Nederland', zei een strenge officier van justitie over het naaktlopen. 'Dat meneer dronken was, is absoluut geen excuus.' Ze eiste een boete van vijfhonderd euro tegen de verdachte. Tijdens de zitting bleek dat de Leidenaar al eerder door de politie is aangehouden voor een soortgelijk feit. Ook is hij al eens veroordeeld vanwege mishandeling van zijn ex-vriendin.



Voorwaardelijke werkstraf

De officier van justitie vond ook dat de Leidenaar een werkstraf van vijftig uur, die hem voor de mishandeling voorwaardelijk was opgelegd, alsnog zou moeten uitvoeren. De rechter zag daar vanaf, maar ze veroordeelde de verdachte wel tot betaling van de geëiste boete van vijfhonderd euro.

De schadeclaim van de vrouw op de bakfiets werd niet toegewezen.