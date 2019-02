GroenLinks verbolgen over kap bomen Haagse Noordwal

DEN HAAG - GroenLinks in de Haagse gemeenteraad legt zich niet zo maar neer bij de kap van achttien bomen aan de Noordwal in Den Haag. De kastanjes moeten volgens de gemeente worden neergehaald omdat de kademuur dreigt te bezwijken. Coalitiepartij GroenLinks is ‘verbolgen’ over die mededeling en wil een debat over de kwestie, zegt fractieleider Arjen Kapteijns.

Het is al langer bekend dat de staat van kade van de Noordwal niet best is. Afgelopen november leek het erop dat de situatie met tijdelijke maatregelen zou kunnen worden gestabiliseerd. Daardoor konden ook de bomen nog even gespaard blijven.

Maar uit recente metingen blijkt dat dit niet het geval is. De ‘verplaatsing’ van de kade neemt nog steeds toe, schrijft wethouder Richard de Mos (Groep de Mos) aan de gemeenteraad. Daarom moet de kade van de Torenstraat tot de Hemsterhuisbrug worden versterkt. In het water wordt een tijdelijke damwand aangebracht; tussen de kade en die wand wordt dan weer zand gestort. Die werkzaamheden zijn in april klaar.



Definitieve oplossing

Daarna moet er snel een definitieve oplossing komen. ‘Daarbij is behoud van de kastanjebomen helaas niet mogelijk’, aldus de wethouder. ‘Er wordt wel voor gezorgd dat de kastanjebomen op de kade behouden blijven tot het moment van daadwerkelijke vervanging, waarschijnlijk in 2020.’ Bovendien, stelt De Mos, komen er daarna nieuwe, grote bomen terug. En wordt een groenplan met de buurt besproken.

Vier jaar de geleden was er in hetzelfde deel van Den Haag ook veel onrust over het kappen van bomen vanwege het vervangen van kademuren. Toen ging het vooral om markante kastanjes aan de overkant van de Noordwal, de Veenkade, en de Toussaintkade. Bewoners van het Zeelheldenkwartier verzetten zich tot de rechter tegen de kap van het groen. Maar uiteindelijk kregen zij ongelijk en werden de kades toch vervangen.



Onaangenaam getroffen

GroenLinks steunde de bewoners destijds en is ook nu onaangenaam getroffen door de mededeling van De Mos. Fractievoorzitter Kapteijns wijst erop dat in het collegeakkoord, waaronder én De Mos én hij een handtekening hebben gezet, duidelijk staat er in nóg veel zorgvuldiger wordt gekeken naar de noodzaak van de kap van bomen. ‘We hebben vastgelegd dat we dat alleen doen als het écht niet anders kan’, aldus Kapteijns.

Hij wil daarom nog meer onderzoek naar alternatieven, waarbij de bomen behouden zouden kunnen blijven. Binnenkort wil hij in debat met de wethouder. ‘Dit zijn heel mooie beeldbepalende bomen. Daar hebben we er niet zo veel. Dit zijn de pareltjes in de stad. En dus moeten we er zuinig op zijn.’