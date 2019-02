Verdachte moord Leyweg wijst naar getuige: 'Ze liegt, zij heeft Olena vermoord'

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist tegen Wendell G. die wordt verdacht van de moord op Olena Lyubysheva. G. ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van de 42-jarige Olena. De Russische vrouw werd op 24 januari 2017 zwaargewond gevonden in het appartement van de verdachte aan de Haagse Leyweg. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis. G. is ervan overtuigd dat twee vrouwen die bij hem logeerden zijn vriendin Olena hebben vermoord.

De politie krijgt op 24 januari een 112-melding binnen; er zou een vrouw onwel zijn geworden in een appartement aan de Leyweg. Als agenten bij de flat aankomen wijst een jonge vrouw het slachtoffer aan. Olena ligt met ontbloot bovenlijf op bed. Ze is bewusteloos, heeft blauwe plekken over haar hele lichaam, een bebloede lip en hoofd- en hersenletsel.

Wendell G. is ook in het huis. Hij schreeuwt tegen de politie: 'Het is mijn huis en mijn vriendin!' De Russische vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht. Ze is er zo slecht aan toe, dat ze de volgende ochtend overlijdt. Uit onderzoek blijkt dat ze op haar hoofd is geslagen, er is op haar hals gedrukt, ze is gebeten en haar ribben zijn gebroken.



Bloed van Olena

De politie vindt bloed van Olena op de deurpost en muren in de hal van het appartement. Ook in de slaapkamer en op de kussens van de bank wordt bloed van het slachtoffer gevonden. Op de kleding van G. zit ook bloed van de gewonde vrouw. 'Hij heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd zijn gewonde vriendin wakker te krijgen', verklaart de advocaat van G., Michael Mantz.

De grote vraag is wie Olena mishandeld heeft. Uit onderzoek blijkt dat in de nacht voordat Olena zwaargewond wordt gevonden, er drie anderen in de flat zijn. Wendell G. heeft twee vrouwen op bezoek; Jennifer (34) en Terra (26). De twee vrouwen komen 's nachts rond een uur aan met de laatste tram. Er wordt veel gedronken, geblowd en er ontstaat 's ochtends vroeg ruzie.



112 bellen

Volgens Wendell G. hebben de vrouwen aan elkaars haren getrokken en werd Olena getrapt. 'Ik zei hou op, stop! Maar er werd niet geluisterd.' Wendell G. is halverwege de nacht in slaap gevallen. Als hij wakker wordt, rent Jennifer het huis uit, vertelt hij. 'Dat is toch raar.' Hij valt weer in slaap en ziet Olena 's middags bewusteloos op bed liggen. G. vraagt Terra om 112 te bellen.

Jennifer, Terra en Wendell G. worden kort na de dood van Olena opgepakt. De twee vrouwen zijn inmiddels geen verdachten meer, maar zijn wel in de rechtbank om vragen te beantwoorden. 'De ruzie begon toen ik geen eten wilde. Ik vond het er niet goed uitzien. Toen was Olena boos, ze vond me onbeschoft', zegt Jennifer tegen de rechter.



Ruzie liep uit de hand

De 34-jarige Zoetermeerse vertelt dat de ruzie uit de hand liep. 'Ik gooide een glas water in Olena's gezicht, spuugde naar haar. Toen sloeg Wendell G. me. Ik was zo bang, ik rende het huis uit. Dat was 's ochtends rond half acht. Toen ik wegging was Olena nog springlevend.' Jennifer wordt een dag later opgepakt. 'Ik wist niet waarom, ik wist niet dat er iemand was overleden.'

Ook Terra is opgeroepen als getuige, maar zij wil in de rechtbank geen enkele vraag beantwoorden. Ze heeft eerder bij de politie verklaard dat Wendell G. Olena heeft getrapt in de hal. Omdat de Russische de telefoon van G. kapot had gemaakt. 'Er knapte iets bij hem.' G. ontkent dat hij Olena getrapt heeft. 'Ik weet alles nog precies, ik heb het niet gedaan', zegt hij.



'Ze zit te liegen'

Wendell G. reageert geïrriteerd op de twee vrouwen. 'Ze zit gewoon te liegen, zij heeft Olena vermoord', roept hij tegen Jennifer. 'Het enige probleem dat ik heb, is dat ik die personen naar mijn huis heb gebracht.' De rechter maant G. te kalmeren. 'Wilt u proberen om zich niet teveel op te winden?'

De broer en de ouders van Olena hebben een slachtofferverklaring opgestuurd die wordt voorgelezen. 'Voor de begrafenis van Olena ben ik naar Den Haag gekomen en ook een jaar na haar dood was ik in Nederland om Olena te herdenken', schrijft broer Joeri. De kinderen van Olena zitten in de zaal, de dochter leest een verklaring voor: 'Wat er met mijn moeder is gebeurd, had nooit mogen gebeuren.'