Na explosie: tram rijdt weer door Haagse Jan van der Heijdenstraat

DEN HAAG - Tram 1 rijdt sinds woensdag weer door de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. De tram moest sinds de explosie in de straat anderhalve week geleden omrijden omdat er puin op de rails lag.

Ook verkeer kon enige tijd niet door de straat rijden. Pas nadat de politie forensisch onderzoek had gedaan, kon het puin in de straat opgeruimd worden. Maandagavond werd de weg weer vrijgegeven.

Het duurde iets langer voor de tram ook weer door de straat kon rijden. Volgens de HTM moesten de rails nog goed puinvrij worden gemaakt en de vastgezette wissels op de Rijswijkseweg weer worden losgemaakt. Sinds woensdagochtend rijdt ook tram 1 weer de gebruikelijke route.

