Meningokokken in Gouda: Zes vragen na het overlijden van Lotte

GOUDA - Een dag nadat bekend werd dat in Gouda Lotte, een 18-jarige scholiere van het Coornhert Gymnasium, aan de meningokokkenziekte is overleden, krijgt de GGD Hollands Midden veel vragen van verontruste ouders. Hoe groot is de kans dat mijn kind besmet raakt? Hoe herken ik deze ziekte? En wat is het effect van de vaccinatie tegen deze ziekte? We hebben zes vragen en antwoorden over meningokokken op een rij gezet.

1. Loopt mijn kind extra gevaar na het overlijden van de scholiere uit Gouda?

Nee, de kans dat iemand besmet raakt en ziek wordt door deze bacterie (zie verdere uitleg bij punt 2) is niet verhoogd. Dit is ook niet het geval wanneer de persoon in dezelfde ruimte als het slachtoffer is geweest.

De mensen met wie de scholiere intensief contact heeft gehad, zoals gezinsleden of vrienden en vriendinnen zijn bekend. Voor hen zijn eventuele maatregelen genomen. Ook mensen met een verzwakte weerstand of andere ziekte hebben geen verhoogde kans op besmetting.



2. Wat zijn meningokokken?

De meningokok is een besmettelijke bacterie die je mee kunt dragen in de neus- en keelholte. Pas wanneer deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel terecht komt, spreekt men van de meningokokkenziekte.

Wanneer dit gebeurt, en die kans is heel klein, zijn de gevolgen ernstig. De patiënt krijgt bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de besmette persoon overlijden. Jaarlijks krijgen er ongeveer 140 mensen deze ziekte waarvan er ongeveer twintig patiënten overlijden. Hoewel veel mensen deze bacterie bij zich kunnen dragen, is de kans dus erg klein dat men ook ziek wordt.



3. Wat zijn de symptomen van deze ziekte?

plotseling hoge koorts,

suf

hoofdpijn

niet tegen licht kunnen

misselijk

braken

een zere en stijve nek, vooral als je het hoofd voorover buigt

soms komen er hele kleine, rode of paarse vlekjes in de huid. De vlekjes kunnen niet weggedrukt worden. Ze zijn zo groot als een speldenknop

Het moment tussen de besmetting en het ziek worden duurt meestal drie tot vier dagen. De kans dat iemand ziek wordt van de meningokokken is erg klein. Mochten bovenstaande symptomen optreden, neem dan contact op met je huisarts.

4. Kan ik mijn kind laten vaccineren tegen de meningokokkenziekte?

Ja, sinds mei 2018 worden kinderen van 14 maanden en van 14 jaar gevaccineerd tegen meningokokken. Van de bacterie zijn er verschillende verschijningsvormen, die wetenschappers aanduiden met letters.Voorheen was er alleen een vaccin tegen het type C. Tegenwoordig beschermen de vaccins ook tegen de typen A, W en Y van de bacterie. Tussen de verschillende typen zitten minieme verschillen, dus geen verschil in het ziektebeeld of de behandeling. In de loop van 2019 worden kinderen ouder dan 14 jaar opgeroepen voor een vaccinatie. Het is niet nodig om een inenting te halen als je daarvoor geen oproep hebt gekregen, omdat de kans op besmetting nog steeds zeer klein is.



5. Is de meningokokkenziekte te behandelen?

Als de ziekte is vastgesteld moet de patiënt zo snel mogelijk opgenomen worden in het ziekenhuis. Bij een vroegtijdige behandeling is er een kans dat de ziekte volledig genezen wordt. Het is dus vooral belangrijk om oplettend te zijn voor de symptomen. Soms blijven er echter restverschijnselen ontstaan zoals doofheid, scheelzien, leer- en concentratiestoornissen en zenuwuitval. In ernstige gevallen, zoals in Gouda, komt de patiënt te overlijden.



6. Mijn kind gaat donderdag demonstreren in Den Haag, moet ik me zorgen maken over zo'n grote groep bij elkaar?

Nee, er is geen verhoogd risico voor het oplopen van meningokokken ziekte naar aanleiding van het overlijden van de scholiere. De kans om ziek te worden blijft uitermate klein.

