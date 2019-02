Deel dit artikel:













Lagere celstraf dan geëist na steekpartij in pension Honselersdijk Huis in Honselersdijk is verzegeld I Foto: District8

HONSELERSDIJK - De Haagse rechtbank veroordeelt een 50-jarige Poolse man tot een celstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk, vanwege een steekpartij in een pension in Honselersdijk vorig jaar zomer. Het Openbaar Ministerie had een veel hogere celstraf geëist van drie jaar.

De Poolse man werd ervan beschuldigd een andere bewoner van het pension in de rug gestoken te hebben. Volgens de officier van justitie was er sprake van een poging tot doodslag. Het slachtoffer, ook een Oost-Europese arbeidsmigrant, overleefde de steekpartij, maar het incident had net zo goed fataal kunnen aflopen, meende de officier. 'Er is met behoorlijke kracht gestoken', zei de aanklager twee weken geleden, tijdens de strafzitting.

Poging tot zware mishandeling De rechter is er niet van overtuigd dat er sprake was van een levensgevaarlijke verwonding bij het slachtoffer. Ze vindt dat de Poolse verdachte zich alleen maar schuldig heeft gemaakt aan een poging tot zware mishandeling. De Poolse verdachte beweerde dat hij zich alleen maar verweerde. Het slachtoffer van de steekpartij zou hem hebben aangevallen. Hij had het mes alleen maar weggeduwd. Dat verhaal geloofde de rechtbank niet. De ruzie in het pension ontstond vorig jaar juli nadat de verdachte en zijn vriendin te horen hadden gekregen dat ze er weg moesten. Er zou ook behoorlijk gedronken zijn de bewuste nacht.