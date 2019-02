Deel dit artikel:













Gebied rond Club Magnum en El Sultana in Zoetermeer afgesloten De politie heeft een explosief bij Club Magnum gevonden | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Het gebied rond Club Magnum en restaurant El Sultana in Van der Hagenstraat in Zoetermeer wordt afgezet met hekken. Dat heeft burgemeester Charlie Aptroot bekendgemaakt naar aanleiding van de vondst van een handgranaat dinsdagavond. Restautant El Sultana moet twee weken dicht. Club Magnum is al gesloten.

Ook worden er extra camera’s opgehangen en komt er met ingang van woensdagavond extra toezicht van de politie, team handhaving en een extern bedrijf. Aptroot zegt dat hij in gesprek wil met de sportclubs in het gebied. Hij wil kijken of er op langere termijn het bestemmingsplan van het gebied kan worden aangepast, zodat bepaalde horeca niet meer mogelijk is. 'Maar dat vergt lange adam', stelt Aptroot.



Handgranaat

Dinsdagavond was voor het pand van Club Magnum een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vervolgens het explosief veiliggesteld.



Eind vorig jaar werd er ook al een handgranaat voor de deur van de uitgaansgelegenheid gevonden. Burgemeester Charlie Aptroot besloot toen de Club Magnum een half jaar te sluiten