Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tot negen jaar cel geëist tegen Goudse inbrekersbende Foto: Archief

GOUDA - Vijf mannen uit Gouda moeten volgens het Openbaar Ministerie tot negen jaar de cel in, omdat ze worden verdacht van een reeks inbraken bij ouderen en andere hulpbehoevenden. Ze zouden in 2017 in vijf weken tijd 31 inbraken hebben gepleegd, stelde de officier van justitie woensdag voor de rechtbank in Den Haag.

De vijf opereerden in wisselende samenstelling en hadden een vast patroon. Ze sloegen toe in plaatsen die in de buurt van een snelweg liggen en zochten bewust naar zogeheten sleutelkluizen bij de voordeur. Die zijn bedoeld voor hulpverleners, maar de Gouwenaars braken de kluisjes open en konden zo met de sleutel naar binnen. Volgens het OM haalden de vijf de huizen volstrekt overhoop en kwamen ze tot in de slaapkamers aan toe, ook als de bewoners thuis waren. Verschillende slachtoffers hebben verklaard dat er middenin de nacht ineens iemand naast hun bed stond.

Eisen tot negen jaar De 22-jarige man die in alle gevallen zou hebben gereden, moet volgens het OM negen jaar cel krijgen en een net zo oude man acht jaar. De andere drie hoorden zes jaar, 54 maanden en 40 maanden cel eisen. LEES OOK: Inbrekers in Gouda van bed gelicht: drie verdachten aangehouden