Frederik Hendriklaan voor 12 miljoen op de schop; noordelijke winkeliers balen

DEN HAAG - De bekende winkelstraat Frederik Hendriklaan in Den Haag gaat op de schop. Veel mensen zijn daar blij mee, maar niet iedereen. Een derde van de straat wordt namelijk niet opgeknapt en daar zijn sommige winkeliers boos over.

Een groot deel van de Fred, hoe de straat in Den Haag ook wel genoemd wordt, wordt vanaf mei grondig aangepakt. 'Er komt hier natuursteen, er komen prachtige bankjes, we gaan werken aan een 30-kilometerzone zodat het een nog beter verblijfsgebied wordt. Bovendien gaan we zorgen dat de terrassen alle ruimte krijgen. Het wordt een groot feest om hier te vertoeven. Winkeliers blij, ondernemers blij, iedereen straks blij,' zegt wethouder Richard de Mos die nu al uitkijkt naar het moment dat hij de straat in het derde kwartaal volgend jaar feestelijk mag heropenen.

Maar niet iedereen is er blij mee. Het noordelijke deel van de Fred wordt nu niet meegenomen in de plannen. Dat komt doordat daar een tramlijn loopt. Volgens de gemeente is er nu geen geld om zowel de straat als het spoor onder handen te nemen. Maar volgens winkeliers ontstaat er zo een knip in de straat. 'Wanneer dat gedeelte wel op de schop gaat, is niet duidelijk, maar het lijkt op 2023 of 2024', zegt ondernemer Barbara Calabuig, die haar zaak in het noordelijke gedeelte heeft.



'Oneerlijke concurrentie'

Calabuig is bang voor oneerlijke concurrentie in de Fred. 'Straks komen daar hele mooie terrassen en dan hebben wij hier nog steeds vier tafeltjes staan die wiebelen door de scheve stenen', legt ze uit.

Toch maken ook de ondernemers in het gedeelte dat wél verbouwd wordt, zich ook zorgen. 'Als er eentje daar het niet redt en het moeilijk krijgt, en dat zijn er misschien wel meerderen, dan is dat de doodsteek voor het hele gebied', vreest ondernemer Yvette Schmale.



Communicatie met de gemeente

Ook ondernemer Fabian Paagman heeft wat bedenkingen bij de verbouwing van de straat, omdat de communicatie met de gemeente volgens hem niet goed verloopt. 'De herinrichting is gaaf en een kans en we gaan er iets heel moois van maken, maar het probleem is dat de samenwerking om dat samen met de gemeente te doen stuk is gelopen', aldus de ondernemer.

Yvone Schmale hoopt ook dat die communicatie beter wordt: 'We willen in elk geval de toezegging dat dat stuk ook echt aangepakt wordt, en wanneer dat dan gaat gebeuren.' Dat vindt ook Calabuig: 'Ik wil de keiharde toezegging dat het gedaan wordt.'



Rupjes-nooit-genoeg

Richard de Mos vindt de ondernemers die klagen een beetje rupjes-nooit-genoeg: 'We hebben hier 12 miljoen liggen, er zijn heel veel gebieden in Den Haag die daar jaloers op zijn. Deze straat krijgt het, dus ik zou zeggen, tel je zegeningen, want ik ken heel veel winkelstraten in Den Haag die met dat geld blij zouden zijn.' De Mos zegt dat dat gedeelte nog wel aan de beurt komt, maar wil zeker geen toezegging doen wanneer dat moment komt.

Een van de bewoners van de straat haast zich te zeggen dat er lang overleg is gevoerd tussen de gemeente en de bewoners. 'Wij zijn heel blij met de aanpassingen aan de Frederik Hendriklaan die medio mei beginnen. En we zijn gelukkig dat er is gekozen om het grootste gedeelte aan te pakken, in plaats van wachten op het moment dat het noordelijke gedeelte ook kan worden meegenomen.'